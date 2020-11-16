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Siemens и Deutsche Bahn работают над созданием водородных поездов

Siemens и Deutsche Bahn работают над созданием водородных поездов

Немецкая технологическая компания Siemens Mobility и государственный железнодорожный оператор Deutsche Bahn начали разработку поездов на водородных топливных элементах, а также заправочных станций для них.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление двух компаний.

“Поезд объединяет возможность питания от трех источников в модульной системе – от батареи, топливного элемента или даже существующих воздушных линий электропередачи, в зависимости от того, где он будет работать”, – рассказал исполнительный директор Siemens MOBILE Майкл Питер.

В качестве прототипа нового поезда компания Siemens взяла электрические вагоны Mireo Plus, производство которых началось в 2018 году. Водородный поезд будет оснащен аккумулятором, а также топливными элементами для преобразования водорода и кислорода в электричество на борту.

Характеристики: Новый прототип поезда будет заправляться в течение 15 минут, работать на расстояниях в диапазоне 600 км и иметь максимальную скорость 160 км/час.

Испытывать его будут между Тюбингеном, Хорбом и Пфорцхаймом в федеральной земле Баден Вюртемберг.

Основной целевой рынок – операторы региональных железнодорожных сетей, которые обычно повторно заказывают партии от 10 до 50 поездов.

Планируется, что водородные поезда и заправочные станции будут опробованы на практике с целью замены ими дизельных поездов на местных железнодорожных сетях Германии в 2024 году.

Каждый поезд будет стоить от 5 до 10 миллионов евро, создавая потенциал рынка 50-150 миллиардов евро в целом.

По материалам reuters.com
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