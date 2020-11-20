Украина планирует взять $300 млн на "чрезвычайные денежные трансферты"

На внеочередном заседании 23 ноября Кабмин одобрил проект распоряжения Президента Украины “О делегации Украины для участия в переговорах с Международным банком реконструкции и развития относительно заключения Соглашения о займе (Второе дополнительное финансирование, направленное на преодоление последствий пандемии COVID-19 для проекта “Модернизация системы социальной поддержки населения Украины”) между Украиной и Международным банком реконструкции и развития”, а также проект соответствующего распоряжения правительства.
Об этом сообщает представитель Кабмина в парламенте Василий Мокан.
Проектом акта предусматривается признать целесообразным привлечение займа от МБРР для реализации инвестиционного проекта “Второе дополнительное финансирование, направленное на преодоление последствий пандемии COVID-19” и привлечь $300 млн. для проекта “Модернизация системы социальной поддержки населения Украины”.
Заем позволит правительству привлечь дополнительные средства для улучшения результатов деятельности системы социальной помощи и социальных услуг в Украине.
Для этого планируется введение чрезвычайных денежных трансфертов:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Morgan Stanley рекомендует продавать доллары и запасаться акциями: прогноз на 2021 годВчера, 15:28 - 5015 6
Шмыгаль о накопительной пенсионной системе: Примерный объем средств составит 2-3 млрд грн в годВчера, 10:10 - 1156 5
Какие земельные участки не облагаются налогомВчера, 21:10 - 41263 3
335 тыс. украинских пенсионеров получают более 10 тысяч гривен (инфографика)Вчера, 16:13 - 2220 3
Вакансии с минимальной зарплатой в Украине и Европе3 ч. назад - 780 2
Какие земельные участки не облагаются налогомВчера, 21:10 - 41263 3
335 тыс. украинских пенсионеров получают более 10 тысяч гривен (инфографика)Вчера, 16:13 - 2220 3
Перерегистрация автомобиля: нужно ли уточнять данные по транспортному налогу8 ч. назад - 1473
Назвали цену вакцины от коронавируса компании Moderna6 ч. назад - 1289
Что нужно знать о прохождении испытания на работеВчера, 17:25 - 1272
Toyota запатентовала дрон для заправки автомобилей прямо в дороге20.11.2020, 12:10 - 502
Во Франции официально запустили 5G18.11.2020, 13:10 - 592 1
SpaceX запустила регулярный маршрут в космос16.11.2020, 12:10 - 790
Украинская компания придумала, как сделать обычные купе поездов двухэтажными (фото)13.11.2020, 11:56 - 3959 22
В Южной Корее протестировали беспилотные летающие такси (фото, видео)12.11.2020, 11:57 - 1272