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Украина планирует взять $300 млн на "чрезвычайные денежные трансферты"

Украина планирует взять $300 млн на "чрезвычайные денежные трансферты"

На внеочередном заседании 23 ноября Кабмин одобрил проект распоряжения Президента Украины “О делегации Украины для участия в переговорах с Международным банком реконструкции и развития относительно заключения Соглашения о займе (Второе дополнительное финансирование, направленное на преодоление последствий пандемии COVID-19 для проекта “Модернизация системы социальной поддержки населения Украины”) между Украиной и Международным банком реконструкции и развития”, а также проект соответствующего распоряжения правительства.

Об этом сообщает представитель Кабмина в парламенте Василий Мокан.

Проектом акта предусматривается признать целесообразным привлечение займа от МБРР для реализации инвестиционного проекта “Второе дополнительное финансирование, направленное на преодоление последствий пандемии COVID-19” и привлечь $300 млн. для проекта “Модернизация системы социальной поддержки населения Украины”.

Заем позволит правительству привлечь дополнительные средства для улучшения результатов деятельности системы социальной помощи и социальных услуг в Украине.

Для этого планируется введение чрезвычайных денежных трансфертов:

  • для лиц и домохозяйств, потерявших работу или источники дохода из-за пандемии COVID-19;
  • поддержки бедных домохозяйств с помощью существующей в стране Программы Государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;
  • укрепления систем и институтов предоставления социальной защиты для улучшения реагирования в будущем.
По материалам lb.ua
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