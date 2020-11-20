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Руководителя филиала Госрезерва подозревают в растрате 2,8 млн грн - НАБУ

Руководителя филиала Госрезерва подозревают в растрате 2,8 млн грн - НАБУ

И.о. директора одного из филиалов Госагентства резерва Украины в Сумской области извещен о подозрении в растрате зерна на сумму свыше 2,8 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что о подозрении сообщили 22 ноября, действия чиновника квалифицированы по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины.

“Следствие установило, что в ноябре 2020 года и.о. директора филиала Государственного агентства резерва Украины, без получения разрешения владельца зерна, которое хранилось на базах, решил отгрузить его коммерческим структурам без оплаты с их стороны. Таким образом он планировал завладеть более 189 т зерна стоимостью свыше 2,8 млн грн, которое принадлежало Госрезерву.

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В то же время 18-19 ноября 2020 года детективы НАБУ приняли неотложные следственные меры и предотвратили незаконный вывоз зерна из госпредприятия”, – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ проводят с ноября 2020 года.

По материалам Finance.UA
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