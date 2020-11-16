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Названа лучшая авиакомпания в 2020 году по мнению туристов

Названа лучшая авиакомпания в 2020 году по мнению туристов

Туристы определили лучшую в мире авиакомпанию в текущем году на фоне пандемии коронавируса.

Об этом пишет ЦТС со ссылкой на Аviaport.

Лидером списка оказалась арабская Emirates Airlines. Следующие позиции заняли национальный перевозчик Великобритании British Airways и также британская Virgin Atlantic.

В голосовании Sun Travel Awards приняли участие несколько тысяч человек. Так, по результатам опроса, лучшей страной для путешествий стала Италия, другими наиболее привлекательными туристическими направлениями были названы США и Греция.

При этом, наиболее качественные услуги в сфере круизных мероприятий, по мнению опрошенных, оказывают такие компании, как Royal Caribbean, Princess Cruises и P&O.

По материалам Центр транспортных стратегий
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