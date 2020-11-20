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Нацбанк против создания единого реестра счетов и банковских сейфов

Нацбанк против создания единого реестра счетов и банковских сейфов

Национальный банк предлагает профильному комитету Верховной Рады не поддерживать создание единого реестра счетов физлиц и юрлиц и индивидуальных банковских сейфов.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Создание указанного реестра предусмотрено законопроектом № 4135 “Об основах антикоррупционной политики на 2020-2024 годы”. 5 ноября Верховная Рада приняла документ в первом чтении. Согласно законопроекту доступ к реестру планируется предоставить правоохранительным и контролирующим органам.

Почему? В Нацбанке считают, что предлагаемый законопроектом способ получения правоохранительными и контролирующими органами информации, составляющей банковскую тайну, фактически будет означать нивелирование института такой тайны. Как следствие, это может привести к ухудшению состояния защиты частной информации и снижению доверия к банковской системе.

Сегодня основания и порядок раскрытия банковской тайны по требованию правоохранительных и контролирующих органов четко определены Законом Украины “О банках и банковской деятельности”.

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В ходе доработки законопроекта ко второму чтению Национальный банк предложил народным избранникам исключить положение о создании такого реестра, непосредственный доступ к которому предполагается предоставить правоохранительным и контролирующим органам.

По материалам Finance.UA
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