НБУ: банки сократили прибыль на 23% с начала года

Банки за 10 месяцев 2020 года (январь – октябрь 2020 года) получили 39,83 млрд грн чистой прибыли – это на 23,4% меньше аналогичного периода прошлого года (52 млрд грн).
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
При этом, доходы за этот период 2020 года составляли 209,25 млрд грн, расходы – 169,42 млрд грн.
В то же время более чем в 2 раза выросли отчисления в резервы под возможные убытки.
С начала года банки сформировали 23,3 млрд грн резервов под возможные убытки (в прошлом году – 9,32 млрд грн).
Отметим, за третий квартал 2020 года государственные банки получили около 25 млрд гривен прибыли, что на 19% меньше, чем в прошлом году.
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