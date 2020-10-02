Укрпочта снизила комиссию на денежные переводы с карты на карту

“Укрпочта” снижает комиссию на денежный перевод “С карты на карту” до конца 2020 года. Клиенты могут сэкономить до 150 грн на одном переводе и оформить его онлайн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

В рамках акции *стоимость пересылки средств между картами украинских банков будет составлять 5 гривен без дополнительной оплаты процентов от суммы перевода.

“Если раньше при осуществлении перевода на сумму 14 999 грн одним платежом нужно было заплатить 155 грн комиссии (1% от суммы перевода + фиксированный тариф 5 гривен на каждый перевод), то отныне и до окончания акции клиент платит только фиксированный тариф”, – отмечают в пресс-службе.

Как осуществить перевод:

для оформления перевода на сайте Укрпочты нужно ввести сумму перевода, данные карты отправителя, его контактный номер телефона и номер карты получателя;

перевод средств осуществляется только в национальной валюте. Максимальная сумма одного перевода составляет 14 999 грн;

банки-эмитенты карт могут взимать дополнительную комиссию в соответствии с тарифами финансовых учреждений.

Напомним, ранее в “Укрпочте” рассказали о преимуществах почтового банка.