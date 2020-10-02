Укрпочта снизила комиссию на денежные переводы с карты на карту

“Укрпочта” снижает комиссию на денежный перевод “С карты на карту” до конца 2020 года. Клиенты могут сэкономить до 150 грн на одном переводе и оформить его онлайн.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.
В рамках акции *стоимость пересылки средств между картами украинских банков будет составлять 5 гривен без дополнительной оплаты процентов от суммы перевода.
“Если раньше при осуществлении перевода на сумму 14 999 грн одним платежом нужно было заплатить 155 грн комиссии (1% от суммы перевода + фиксированный тариф 5 гривен на каждый перевод), то отныне и до окончания акции клиент платит только фиксированный тариф”, – отмечают в пресс-службе.
Как осуществить перевод:
Напомним, ранее в “Укрпочте” рассказали о преимуществах почтового банка.
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