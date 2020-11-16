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«Электронный нос» определит, болен ли человек COVID-19, за 30 секунд

«Электронный нос» определит, болен ли человек COVID-19, за 30 секунд

Компания Dreamtech объявила, что начнет производство своего «электронного носа», который сможет определять, болен ли человек COVID-19, в течение 30 секунд. Как сообщает TheElec, производство должно стартовать в следующем году.

В компании рассказали, что стадия тестирования устройства завершилась ранее в этом месяце.

«Электронный нос» был разработан совместно с израильской фирмой Nanoscent. Он может проверить, заразился ли человек коронавирусом, анализируя его дыхание. Для этого он обнаруживает в его дыхании летучие органические соединения. Устройство также способно выявлять и бессимптомных пациентов.

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Сейчас Dreamtech готовится начать его производство в Южной Корее. В компании заявили, что любой человек сможет проводить тесты с использованием устройства всего за час обучения.

Dreamtech отметила, что «электронный нос» демонстрирует такие же результаты, как и ПЦР-тесты. Компания совместно с Nanoscent протестовала гаджет в четырех английских футбольных командах, включая Tottenham Hotspur.

Фото: tekdeeps.com

По материалам Mind
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