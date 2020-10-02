По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (34,764 млн грн и 41,058 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (55 и 32), максимальный курс продажи доллара 32,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,40-28,41 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 87 активных заявок по доллару на сумму 75,822 грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
28,4500 – 2 222
28,4100 – 50 000
28,4000 – 50 000
28,4000 – 33 333
28,4000 – 10 000
28,3900 – 120 000
28,3900 – 30 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
28,3800 – 3 000
28,3800 – 5 000
28,3900 – 65 000
28,4000 – 20 000
28,4000 – 50 000
28,4000 – 10 000
28,4000 – 20 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,4238 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,3820 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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