78% госбюджета составят мелкие взносы украинцев - CASE Ukraine

78% поступлений расширенного бюджета в 2021 году будут сформированы за счет миллионов мелких взносов обычных украинцев.
Об этом свидетельствует исследование CASE Ukraine, передает “Ціна держави”.
По данным исследования, в этом году налоги простых украинцев по потреблению и труду составляли 73% бюджета страны. В 2021 также вырастет доля налогов на потребление, которые платят все украинцы при покупке товаров и услуг – в следующем году она составит 38%.
Плановые доходы расширенного бюджета-2021:
“При этом плановые доходы расширенного бюджета в 2021 году ожидаются на уровне 1715.2 млрд грн. Под доходами расширенного бюджета мы понимаем доходы сводного бюджета и поступления от уплаты единого социального взноса”, – говорится в сообщении.
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