78% госбюджета составят мелкие взносы украинцев - CASE Ukraine

78% поступлений расширенного бюджета в 2021 году будут сформированы за счет миллионов мелких взносов обычных украинцев.

Об этом свидетельствует исследование CASE Ukraine, передает “Ціна держави”.

По данным исследования, в этом году налоги простых украинцев по потреблению и труду составляли 73% бюджета страны. В 2021 также вырастет доля налогов на потребление, которые платят все украинцы при покупке товаров и услуг – в следующем году она составит 38%.

Плановые доходы расширенного бюджета-2021:

667,9 млрд грн – налоги, которые украинцы заплатят на работе: 350,7 млрд грн – налог на доходы физлиц, а 286,6 млрд грн – единый социальный взнос;

647 млрд грн – налоги в магазине при покупке товаров: 463 млрд грн – НДС , 153,9 млрд грн – акцизный сбор;

, 153,9 млрд грн – акцизный сбор; другие поступления – 390 млрд грн.

“При этом плановые доходы расширенного бюджета в 2021 году ожидаются на уровне 1715.2 млрд грн. Под доходами расширенного бюджета мы понимаем доходы сводного бюджета и поступления от уплаты единого социального взноса”, – говорится в сообщении.