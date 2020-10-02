АМКУ оштрафовал производителя алкогольных напитков почти на полмиллиона гривен

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ООО «Алкогольно-безалкогольный комбинат Днепр» на более чем 493 тысячи гривен. Об этом информирует пресс-служба АМКУ.
Отмечается, что такие действия были признаны нарушением законодательства о защите от недобросовестной конкуренции. Кроме штрафа, АМКУ обязал ООО «Алкогольно-безалкогольный комбинат Днепр» прекратить использование без разрешения ООО «Стронгдринк» похожего оформления упаковки.
В АМКУ обратился производитель водочной продукции «Хлебная слеза» относительно нарушения законодательства о защите от недобросовестной конкуренции в действиях ООО «АБК Днепр», которые во время производства и реализации своей водочной продукции «Петриковская» использовали схожее оформление упаковки.
В ходе исследования было подтверждено, что ООО «Алкогольно-безалкогольный комбинат Днепр» использовало оформление упаковки уже популярной на рынке водочной продукции, не имея для этого соответствующих оснований. Сходство оформления упаковки подтвердил и опрос потребителей.
Исходя из имеющихся фактов, комитет признал, что ООО «Алкогольно-безалкогольный комбинат Днепр» без разрешения ООО «Стронгдринк» использовало оформление упаковки, которое в совокупности включает в себя бутылку, пробку, эмблему, этикетку, контрэтикетку и является похожим на оформление упаковки алкогольной продукции «Хлебная Слеза».
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