В Украине из-за карантина закрылись пять автопрокатных компаний

С момента введения карантина в марте этого года в Украине прекратили работу пять компаний, осуществляющих деятельность в сфере краткосрочной аренды автомобилей.
Об этом сообщил генеральный секретарь Ассоциации автопрокатных компаний (АПК) и операционный директор крупнейшей украинской фирмы по аренде авто BLS Дмитрий Вакуленко.
Отрасль пострадала в первую очередь из-за снижения турпотока в Украину – иностранные путешественники составляют основную часть клиентов фирм.
Из-за невозможности средних и мелких игроков конкурировать на рынке с крупными компаниями уровнем сервиса, им пришлось снижать цены на услуги, работая в убыток, объяснил Вакуленко. Сейчас многие из них “находятся в подвешенном состоянии”, добавил генсекретарь АПК.
На сегодняшний день средняя стоимость аренды машины в Украине составляет $50 за 1-2 суток, однако она сильно отличается в зависимости от класса и типа авто, а также сезона – летом цены на аренду несколько выше, чем в осенне-весенний периоды.
Снизить стоимость автопроката можно благодаря услуге подписки на автомобиль, сейчас активно внедряемой в Украине. Как объясняют эксперты, она позволяет зафиксировать наиболее выгодную ценовую планку, а использовать машину можно при необходимости в течение действия подписки.
Напомним, согласно данным международной исследовательской компании Euromonitor international, более половины автопрокатного рынка Украины в 2019 году занимали три международные фирмы. Оставшаяся часть оставалась за местными компаниями с небольшим автопарком, а также крупнейшей украинской фирмой BLS. Лидером рынка с показателем (26,2%) являлась компания Sixt.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Коболев о цене газа: газсбыты этой зимой максимизируют прибыльВчера, 14:22 - 20258 17
Более 400 тысяч украинцев "перебежали" от газсбытов к Нафтогазу02.10.2020, 16:46 - 5286 9
Morgan Stanley рекомендует продавать доллары и запасаться акциями: прогноз на 2021 годВчера, 15:28 - 4346 4
Шмыгаль о накопительной пенсионной системе: Примерный объем средств составит 2-3 млрд грн в годВчера, 10:10 - 1041 4
Какие земельные участки не облагаются налогомВчера, 21:10 - 35417 2
Какие земельные участки не облагаются налогомВчера, 21:10 - 35417 2
Коболев о цене газа: газсбыты этой зимой максимизируют прибыльВчера, 14:22 - 20258 17
Morgan Stanley рекомендует продавать доллары и запасаться акциями: прогноз на 2021 годВчера, 15:28 - 4346 4
335 тыс. украинских пенсионеров получают более 10 тысяч гривен (инфографика)Вчера, 16:13 - 2111 2
Что нужно знать о прохождении испытания на работеВчера, 17:25 - 1195
Toyota запатентовала дрон для заправки автомобилей прямо в дороге20.11.2020, 12:10 - 464
Во Франции официально запустили 5G18.11.2020, 13:10 - 571 1
SpaceX запустила регулярный маршрут в космос16.11.2020, 12:10 - 780
Украинская компания придумала, как сделать обычные купе поездов двухэтажными (фото)13.11.2020, 11:56 - 3899 22
В Южной Корее протестировали беспилотные летающие такси (фото, видео)12.11.2020, 11:57 - 1257