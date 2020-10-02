0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 165 0

В Украине из-за карантина закрылись пять автопрокатных компаний

В Украине из-за карантина закрылись пять автопрокатных компаний

С момента введения карантина в марте этого года в Украине прекратили работу пять компаний, осуществляющих деятельность в сфере краткосрочной аренды автомобилей.

Об этом сообщил генеральный секретарь Ассоциации автопрокатных компаний (АПК) и операционный директор крупнейшей украинской фирмы по аренде авто BLS Дмитрий Вакуленко.

Отрасль пострадала в первую очередь из-за снижения турпотока в Украину – иностранные путешественники составляют основную часть клиентов фирм.

Из-за невозможности средних и мелких игроков конкурировать на рынке с крупными компаниями уровнем сервиса, им пришлось снижать цены на услуги, работая в убыток, объяснил Вакуленко. Сейчас многие из них “находятся в подвешенном состоянии”, добавил генсекретарь АПК.

На сегодняшний день средняя стоимость аренды машины в Украине составляет $50 за 1-2 суток, однако она сильно отличается в зависимости от класса и типа авто, а также сезона – летом цены на аренду несколько выше, чем в осенне-весенний периоды.

Снизить стоимость автопроката можно благодаря услуге подписки на автомобиль, сейчас активно внедряемой в Украине. Как объясняют эксперты, она позволяет зафиксировать наиболее выгодную ценовую планку, а использовать машину можно при необходимости в течение действия подписки.

Напомним, согласно данным международной исследовательской компании Euromonitor international, более половины автопрокатного рынка Украины в 2019 году занимали три международные фирмы. Оставшаяся часть оставалась за местными компаниями с небольшим автопарком, а также крупнейшей украинской фирмой BLS. Лидером рынка с показателем (26,2%) являлась компания Sixt.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.