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Чем Национальный банк помогает экономике во время коронакризиса

Чем Национальный банк помогает экономике во время коронакризиса

Для поддержки экономики в период пандемии Национальный банк снизил учетную ставку до рекордных в истории страны 6%, ввел долгосрочное рефинансирование и процентный своп, благодаря чему банки могут активно стимулировать бизнес.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Как отмечается, НБУ ввел новые монетарные инструменты поддержки экономики.

Что было внедрено:

1. Обновлен операционный дизайн монетарной политики:

  • тендеры по размещению депозитных сертификатов и предоставление краткосрочных кредитов рефинансирования проводятся в два раза чаще;
  • уменьшена срочность депозитных сертификатов (с 14 до 7 дней);
  • увеличен срок предоставления кредитов рефинансирования до 90 дней (ранее – с 14 до 30 дней);
  • сужен коридор процентных ставок по инструментам постоянного доступа «учетная ставка +/- 2 п.п.» до «учетная ставка +/- 1 п.п.».

2. Оптимизация расчета обязательных резервов способствовала увеличению ликвидности банковской системы на 5 млрд грн.

3. Долгосрочные кредиты рефинансирования на срок до 5 лет предоставляются под плавающую ставку и под тот же залог, что и тендерные кредиты.

4. Расширен перечень приемлемого залога: включение в залоговый пул корпоративных облигаций, выпущенных под государственные гарантии, и муниципальных облигаций.

5. Процентный своп – новый инструмент, который банки смогут использовать для управления процентным риском.

Антикризисные монетарные меры:

  • интервенции по продаже валюты для сглаживания чрезмерных колебаний, вызванных ухудшением настроений участников рынка из-за распространения коронавируса;
  • операции по подкреплению банков наличными долларами США и евро путем их обмена на соответствующую безналичную валюту для устранения недостатка наличной иностранной валюты в банках.

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По материалам Finance.UA
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