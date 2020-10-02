Чем Национальный банк помогает экономике во время коронакризиса

Для поддержки экономики в период пандемии Национальный банк снизил учетную ставку до рекордных в истории страны 6%, ввел долгосрочное рефинансирование и процентный своп, благодаря чему банки могут активно стимулировать бизнес.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
Как отмечается, НБУ ввел новые монетарные инструменты поддержки экономики.
Что было внедрено:
1. Обновлен операционный дизайн монетарной политики:
2. Оптимизация расчета обязательных резервов способствовала увеличению ликвидности банковской системы на 5 млрд грн.
3. Долгосрочные кредиты рефинансирования на срок до 5 лет предоставляются под плавающую ставку и под тот же залог, что и тендерные кредиты.
4. Расширен перечень приемлемого залога: включение в залоговый пул корпоративных облигаций, выпущенных под государственные гарантии, и муниципальных облигаций.
5. Процентный своп – новый инструмент, который банки смогут использовать для управления процентным риском.
Антикризисные монетарные меры:
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