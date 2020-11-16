Формула сильного креатива: с чего начинать маркетинговую кампанию

Самое главное для любого бизнеса — это клиенты. И чем лучше предприниматель знает своих клиентов, тем более метко он может попадать в целевую аудиторию.
Об этом рассказала маркетинг директор CC Loan Анна Моисеева на конференции FinRetail2020.
“Чем больше мы знаем клиента, тем качественнее креатив мы получим в дальнейшем. Мы пошли дальше и составили аватары целевой аудитории (ЦА) – их может быть несколько, все зависит от того, насколько глубоко вы сегментируете свою аудиторию”, – рассказала эксперт.
Чтобы составить портрет ЦА, нужно ответить на 4 блока вопросов:
С чего надо начинать маркетинговую кампанию:
Как работает многоканальность: необходимо 3-6 взаимодействий, чтобы потребитель запомнил бренд. Бренд должен быть сразу в нескольких каналах коммуникации, это способствует его росту.
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