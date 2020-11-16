Формула сильного креатива: с чего начинать маркетинговую кампанию

Самое главное для любого бизнеса — это клиенты. И чем лучше предприниматель знает своих клиентов, тем более метко он может попадать в целевую аудиторию.

Об этом рассказала маркетинг директор CC Loan Анна Моисеева на конференции FinRetail2020.

“Чем больше мы знаем клиента, тем качественнее креатив мы получим в дальнейшем. Мы пошли дальше и составили аватары целевой аудитории (ЦА) – их может быть несколько, все зависит от того, насколько глубоко вы сегментируете свою аудиторию”, – рассказала эксперт.

Чтобы составить портрет ЦА, нужно ответить на 4 блока вопросов:

социально-демографический портрет;

потребности (боли и желания) клиента: чего он хочет, для чего ему ваш продукт, что он хочет изменить в своей жизни, как клиент пробовал решить проблему, к каким результатам это привело;

поведенческие особенности клиента: сколько времени он проводит в сети, какие ресурсы читает, какие соцсети предпочитает;

факторы принятия решения: как человек принимает решение о покупке (эмоционально или логически) и критерии принятия решения: уникальность продукта, дизайн, цена, гарантия, бренд, легкость в использовании и т.д.

С чего надо начинать маркетинговую кампанию:

исследования: боли клиентов, стратегии конкурентов, отстройка от конкурентов, слоган – важно, насколько он понятен;

тренды: чтобы создать и запустить релевантный креатив, необходимо понимать основные тенденции, которые являются драйверами роста продаж в вашем сегменте. Источники информации — соцсети и мессенджеры, платформы видео контента (YouTube, TikTok), запросы в Google Trends;

свои идеи: мозговой штурм, метод ассоциаций, использовать собственное видение, опыт.

Как работает многоканальность: необходимо 3-6 взаимодействий, чтобы потребитель запомнил бренд. Бренд должен быть сразу в нескольких каналах коммуникации, это способствует его росту.