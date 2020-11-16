Как пандемия меняет страховой рынок - мнение эксперта

Большинство прорывов компании совершают в кризис.

Об этом рассказала сооснователь “Арсенал Страхование” Марина Авдеева на конференции FinRetail2020.

“COVID-19 не стал исключением. В коронакризис у нас тоже случился прорыв. Однако этот кризис оказался не таким, как все остальные, ведь он рожден в период пандемии и локдауна”, – рассказала эксперт.

По ее словам, эпоха пандемии обозначила новые тренды на рынках, которые выражались в таких вещах и фактах:

деглобализация: мир стал более закрыт, это даст преимущество местным локальным игрокам и ослабит международные бренды;

урбанизация все равно победит: сначала люди стали уезжать с мегаполисов, заботясь о своем здоровье, однако оффлайн назвали новым “лакшери” и как только ситуация немного успокоилась, люди, несмотря на опасность, начали возвращаться. Это значит, что люди все так же будут пользоваться тем, чем они привыкли в оффлайне;

стремительная диджитализация и ориентир на технологичность: события марта отбросили нас на годы вперед, и лучшие компании должны были моментально подстраиваться. Они диджитализировались настолько, что даже после отмены карантина мир больше не станет прежним.

“Карантин стал для всех нас принудительной революцией. Компании взяли из этих трендов стимулы, чтобы измениться. Мы, в страховой компании, почувствовали, что наш рынок тоже изменится. В марте наши клиенты начали звонить и просить “заморозить” страховки. Тогда мы подумали, что людям нужна страховка по принципу On/Off, а не на целый год”, – поделилась опытом Марина Авдеева.

По ее словам, компания выпустила на рынок новый продукт, технологический стартап “Easy Peasy Insortech”.

Бизнес-модель Easy Peasy:

сколько ездишь — столько платишь. А не ездишь — не платишь;

нет отделений — страховку можно купить только онлайн;

не надо звонить — мгновенная связь через мессенджер;

все убытки регулируются дистанционно.

“Мы интегрированы с системой BankID НБУ — так мы знакомимся с клиентом. Потом договор приходит на почту клиента, а оплата осуществляется через СМС”, – рассказала Авдеева.