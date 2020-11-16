Как пандемия меняет страховой рынок - мнение эксперта

Большинство прорывов компании совершают в кризис.
Об этом рассказала сооснователь “Арсенал Страхование” Марина Авдеева на конференции FinRetail2020.
“COVID-19 не стал исключением. В коронакризис у нас тоже случился прорыв. Однако этот кризис оказался не таким, как все остальные, ведь он рожден в период пандемии и локдауна”, – рассказала эксперт.
По ее словам, эпоха пандемии обозначила новые тренды на рынках, которые выражались в таких вещах и фактах:
“Карантин стал для всех нас принудительной революцией. Компании взяли из этих трендов стимулы, чтобы измениться. Мы, в страховой компании, почувствовали, что наш рынок тоже изменится. В марте наши клиенты начали звонить и просить “заморозить” страховки. Тогда мы подумали, что людям нужна страховка по принципу On/Off, а не на целый год”, – поделилась опытом Марина Авдеева.
По ее словам, компания выпустила на рынок новый продукт, технологический стартап “Easy Peasy Insortech”.
Бизнес-модель Easy Peasy:
“Мы интегрированы с системой BankID НБУ — так мы знакомимся с клиентом. Потом договор приходит на почту клиента, а оплата осуществляется через СМС”, – рассказала Авдеева.
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