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Алименты от государства: размер и порядок назначения

Алименты от государства: размер и порядок назначения

Украинское законодательство предусматривает возможность выплаты детям алиментов от государства.

Об этом пишет Юридический портал Украины.

Когда государство выплачивает алименты:

  • если решение суда о взыскании алиментов с одного из родителей не выполняется;
  • если один из родителей признан в установленном порядке недееспособным или находится на срочной военной службе;
  • один из родителей находится под арестом, следствием, в местах лишения свободы или на принудительном лечении;
  • место жительства отца или матери не установлено.

Какие документы нужны для оформления алиментов от государства:

  • копия свидетельства о рождении ребенка;
  • заявление по форме, утвержденной Минсоцполитики;
  • декларация о доходах и имущественном состоянии (заполняется на основании справок о доходах каждого члена семьи).

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Кроме того, в зависимости от оснований, на которых назначается пособие, дополнительно необходимо подать в управление труда и социальной защиты населения следующие документы:

  • решение суда (исполнительный лист) о взыскании алиментов;
  • справка из государственной исполнительной службы, подтверждающая факт неуплаты алиментов в течение 6 месяцев, предшествующих обращению;
  • справка соответствующего учреждения о совершении в отношении одного из родителей уголовного производства;
  • справка о пребывании отца (матери) на принудительном лечении, в местах лишения свободы или на срочной военной службе;
  • справка о признании второго из родителей недееспособным;
  • уведомление МВД о том, что местонахождение того, кто должен платить алименты, не установлено.

Какой размер пособия по неуплате алиментов:

Финансовая помощь на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, предоставляется в размере, равном разнице между 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одно лицо за предыдущие 6 месяцев. Таким образом, максимальная сумма пособия детям, родители которых не платят алименты, в 2020 году составляет:


Таблица: Юридический портал Украины

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По материалам Finance.UA
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