Алименты от государства: размер и порядок назначения

Украинское законодательство предусматривает возможность выплаты детям алиментов от государства.
Об этом пишет Юридический портал Украины.
Когда государство выплачивает алименты:
Какие документы нужны для оформления алиментов от государства:
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Кроме того, в зависимости от оснований, на которых назначается пособие, дополнительно необходимо подать в управление труда и социальной защиты населения следующие документы:
Какой размер пособия по неуплате алиментов:
Финансовая помощь на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, предоставляется в размере, равном разнице между 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одно лицо за предыдущие 6 месяцев. Таким образом, максимальная сумма пособия детям, родители которых не платят алименты, в 2020 году составляет:
Таблица: Юридический портал Украины
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