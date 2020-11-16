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Планы ПриватБанка по технологии FacePay и чат-ботам Viber

FacePay – инновационный метод оплаты лицом. О биометрии как средстве платежа рассказали на конференции FinRetail2020 Кристина Кармазина, руководитель Направления диджитал продуктов ПриватБанка, и Евгений Васильцов, руководитель Направления по работе с торговыми предприятиями ПриватБанка.

“На сегодняшний день мы уже интегрировались в JYSK, в части магазинов, в Еva. Плюс десять компаний в стадии интеграции, и уже в первом квартале 2021 года вы увидите еще компании, где можно платить с помощью FacePay. Мы также смотрим в сторону стартапов, компаний которые делают отраслевые решения для ресторанов, складов”, – сказал Васильцов.

Сколько клиентов пользуются FacePay – 130 тыс. клиентов, 24 торговых точек, КСО 174, 1100 терминалов.

Как рассчитываться на торговой точке:

  • на терминале выбрать оплату лицом FacePay24;
  • посмотреть в камеру и сделать фото;
  • оплатить покупку;
  • ввести пин-код карты.

Планы ПриватБанка касательно FacePay. До конца 2020 года запустить 9 тыс. терминалов с функцией FacePay, добавить плюс 10 партнеров (сетей).

Также Кристина Кармазина, руководитель Направления диджитал продуктов ПриватБанка, рассказала о запуске в Украине платежей через чат-ботов Viber:

“На самом деле торговцев в Viber очень много. Именно поэтому мы решили сотрудничать с мессенджером. Они сейчас будут создавать свою экосистему для больших торговцев, которые полностью вышли в е-сommerce без своих каких-либо интернет-магазинов. В экосистеме Viber они могут создать свою площадку, – рассказала Кармазина. – Платежи через чат-ботов Viber запущены всего 2 дня назад, поэтому я обязательно поделюсь с вами данными через пару месяцев. И мы узнаем, готова ли покупать Украина через Viber, или все же Instagram уже победил”.

По материалам Finance.UA
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