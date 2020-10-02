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Перерегистрация автомобиля: нужно ли уточнять данные по транспортному налогу

Перерегистрация автомобиля: нужно ли уточнять данные по транспортному налогу

Снятие с учета автомобилей, автобусов, а также других приравненных к ним транспортных средств, перерегистрация транспортных средств производится в случае изменения местонахождения или наименования собственников – юридических лиц, места жительства или фамилии, имени или отчества физических лиц, являющихся владельцами транспортных средств.

Об этом сообщает Главное управление ГНС в Днепропетровской области.

Плательщики транспортного налога – юрлица самостоятельно начисляют сумму транспортного налога по состоянию на 01 января отчетного года и не позднее 20 февраля этого же года подают контролирующему органу по месту регистрации объекта налогообложения декларацию по форме, установленной в порядке, предусмотренном ст. 46 НКУ, с разбивкой годовой суммы равными долями поквартально.

Налог уплачивается по месту регистрации объектов налогообложения и зачисляется в соответствующий бюджет.

Если перерегистрация автомобиля в другой административный район для случаев, когда предполагается постановка на учет плательщика транспортного налога в другом контролирующем органе, состоялась до 20 февраля, а отчетная декларация уже подана, то до истечения предельного срока подачи налогоплательщиком – юридическим лицом декларация подается с типом «Отчетная новая». Если такая перерегистрация автомобиля состоялась после окончания предельного срока подачи декларации (после 20 февраля отчетного года), плательщиком налога – юридическим лицом подается декларация по типу «Уточняющая».

Соответственно такой плательщик транспортного налога подает в контролирующий орган по новому месту учета, который соответствует административному району новой регистрации автомобиля, декларацию по типу «Отчетная» в соответствии с требованиями и сроками.

Справка Finance.ua:

  • В Министерстве финансов рассказали о транспортном налоге для владельцев дорогих легковых автомобилей или так называемом налоге на роскошь.

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По материалам Finance.UA
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