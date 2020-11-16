"Скидка до 10%". Кличко напомнил, как можно сэкономить на уплате "коммуналки"

Для киевлян, которые оплачивают стоимость услуг ЖКХ до конца месяца, действует скидка.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.

«Напомню, что в столице действует льготный период оплаты за коммунальные услуги. И, если до пандемии скидку в 10% получали те, кто заплатит до 20 числа текущего месяца, то теперь скидка действует для всех, кто оплатит до конца месяца», – сказал Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что от уровня оплаты за коммунальные услуги зависит работа инфраструктуры столицы.

«Город должен платить за газ, воду, топливо. 20 тысяч работников коммунальных предприятий должны получать зарплату, чтобы обеспечивать функционирование коммунальных сетей. Поэтому прошу киевлян: платите за услуги своевременно», – отметил Виталий Кличко.

Также мэр напомнил, что весной этого года город создал несколько онлайн-сервисов для киевлян.

«И киевляне могут платить с помощью личных кабинетов на сайтах муниципальных предприятий «Центр коммунального сервиса» и «Главный информационно-вычислительный центр». Также мы продолжаем бесплатно обучать киевлян пользоваться онлайн-сервисами по оплате коммунальных услуг и дистанционно решать вопрос из сферы ЖКХ. Обучение на курсах в «Центре коммунального сервиса» за два года прошли более 3000 жителей столицы», – отметил Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что умение пользоваться такими сервисами особенно важно для людей старшего возраста. Чтобы они не стояли в очередях, чтобы оплатить коммунальные услуги.

Справка Finance.ua:

Начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии за сентябрь 2020 года составили 8,3 млрд грн. Это на 2,5% больше, чем в августе (8,1 млрд грн).

Не платить за коммунальные услуги станет не выгодно, потому должникам хотят увеличить пеню. За три года может набежать до 50% от суммы долга.

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