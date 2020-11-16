Rocket Lab успешно запустила свою альтернативу ракетам Илона Маска (видео)

Помимо SpaceX, над многоразовыми ступенями для ракеты-носителя работает и американская Rocket Lab.
Компания, недавно анонсировавшая запуск в космос садового гнома из Half-Life 2, успешно запустила фирменную ракету Electron и сохранила её разгонный блок, который совершил успешную посадку с парашютом.
Выполнив основную задачу по запуску на орбиту 30 лёгких спутников и того самого гнома, первая ступень ракеты Electron приводнилась в Тихом океане благодаря парашютной тормозной системе. Через две с половиной минуты после старта первая и вторая ступени Electron разделились на высоте около 80 километров. Затем система управления развернула первую ступень, и та отправилась обратно.
Ещё до начала миссии Return to Sender («Вернуть отправителю»), генеральный директор Rocket Lab отмечал, что компания намерена использовать неординарный метод сохранения ускорителя — вместо собственного двигателя его оснастят парашютом, а во время приземления перехватывать агрегат в воздухе предполагается с помощью вертолёта. На этот раз подобная процедура не применялась — спустя два часа после запуска первая ступень произвела спуск в океан, где её «подобрали» специалисты Rocket Lab.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
“Мы будем обеспечены чистой энергией, а окружающая среда – защищена”, - нардеп ГончаренкоВчера, 09:36 - 1009 10
Украинцам без счетчика отключат газ: как установить и сколько стоитВчера, 09:01 - 26026 6
Для вакцины Pfizer создали контейнеры с GPS18.11.2020, 23:01 - 587 5
Минцифры прописало "жизненный цикл" предпринимателя в УкраинеВчера, 13:03 - 1697 4
"Укрзализныця" обновит 50 пассажирских вагонов за 450 миллионов гривенВчера, 20:24 - 73 3
Украинцам без счетчика отключат газ: как установить и сколько стоитВчера, 09:01 - 26026 6
Рынок аренды жилья в КиевеВчера, 08:00 - 2918 1
Тест для котиков 🐱 или Что же может mono?Вчера, 10:33 - 2235
Покупателей квартир будут вносить в реестр инвесторовВчера, 11:01 - 1731 3
Минцифры прописало "жизненный цикл" предпринимателя в УкраинеВчера, 13:03 - 1697 4
Toyota запатентовала дрон для заправки автомобилей прямо в дорогеВчера, 12:10 - 159
Во Франции официально запустили 5G18.11.2020, 13:10 - 397 1
SpaceX запустила регулярный маршрут в космос16.11.2020, 12:10 - 642
Украинская компания придумала, как сделать обычные купе поездов двухэтажными (фото)13.11.2020, 11:56 - 3344 21
В Южной Корее протестировали беспилотные летающие такси (фото, видео)12.11.2020, 11:57 - 1038