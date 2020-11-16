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Rocket Lab успешно запустила свою альтернативу ракетам Илона Маска (видео)

Rocket Lab успешно запустила свою альтернативу ракетам Илона Маска (видео)

Помимо SpaceX, над многоразовыми ступенями для ракеты-носителя работает и американская Rocket Lab.

Компания, недавно анонсировавшая запуск в космос садового гнома из Half-Life 2, успешно запустила фирменную ракету Electron и сохранила её разгонный блок, который совершил успешную посадку с парашютом.

Выполнив основную задачу по запуску на орбиту 30 лёгких спутников и того самого гнома, первая ступень ракеты Electron приводнилась в Тихом океане благодаря парашютной тормозной системе. Через две с половиной минуты после старта первая и вторая ступени Electron разделились на высоте около 80 километров. Затем система управления развернула первую ступень, и та отправилась обратно.

Ещё до начала миссии Return to Sender («Вернуть отправителю»), генеральный директор Rocket Lab отмечал, что компания намерена использовать неординарный метод сохранения ускорителя — вместо собственного двигателя его оснастят парашютом, а во время приземления перехватывать агрегат в воздухе предполагается с помощью вертолёта. На этот раз подобная процедура не применялась — спустя два часа после запуска первая ступень произвела спуск в океан, где её «подобрали» специалисты Rocket Lab.

По материалам 4PDA
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