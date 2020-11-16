По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (35,370 млн грн и 38,251 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (50 и 31), максимальный курс продажи доллара 32,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,43-28,44 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 81 активные заявки по доллару на сумму 73,621 грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

28,4500 – 2 222

28,4500 – 3 000

28,4200 – 100 000

28,4200 – 120 000

28,4200 – 99 999

28,4100 – 10 000

28,4100 – 33 333

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

28,3500 – 8 000

28,4000 – 500

28,4100 – 20 000

28,4200 – 10 000

28,4200 – 10 000

28,4200 – 7 000

28,4300 – 30 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,4477 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,4058 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua