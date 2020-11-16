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"Укравтодор" вслед за Киевом отказался от закупок дорогих авто

"Укравтодор" вслед за Киевом отказался от закупок дорогих авто

Госагентство автомобильных дорог отменило два тендера своих региональных подразделений на закупку служебных автомобилей премиум-класса после поднятия этой темы в СМИ.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

В частности, отменен тендер службы автомобильных дорог в Днепропетровской области на закупку Toyota Land Cruiser Prado 4.0 Dual VVT-i, а также службы автодорог в Сумской области на кроссовер Volkswagen Touareg.

“Необоснованные расходы государственных средств недопустимы. Я настаиваю на том, чтобы для служебных целей выбирались недорогие авто базовой комплектации. В дальнейшем будем контролировать этот вопрос и с помощью формальных механизмов”, — прокомментировал глава “Укравтодора” Александр Кубраков.

По его словам, в регионы уже направлено соответствующее отдельное поручение.

Напомним, днем 19 ноября мэр Киева Виталий Кличко заявил об отмене тендера коммунального предприятия “Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева” на закупку Toyota Land Cruiser, а также увольнении начальника этого КП.

По материалам Дело
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