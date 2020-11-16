"Укравтодор" вслед за Киевом отказался от закупок дорогих авто

Госагентство автомобильных дорог отменило два тендера своих региональных подразделений на закупку служебных автомобилей премиум-класса после поднятия этой темы в СМИ.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

В частности, отменен тендер службы автомобильных дорог в Днепропетровской области на закупку Toyota Land Cruiser Prado 4.0 Dual VVT-i, а также службы автодорог в Сумской области на кроссовер Volkswagen Touareg.

“Необоснованные расходы государственных средств недопустимы. Я настаиваю на том, чтобы для служебных целей выбирались недорогие авто базовой комплектации. В дальнейшем будем контролировать этот вопрос и с помощью формальных механизмов”, — прокомментировал глава “Укравтодора” Александр Кубраков.

По его словам, в регионы уже направлено соответствующее отдельное поручение.

Напомним, днем 19 ноября мэр Киева Виталий Кличко заявил об отмене тендера коммунального предприятия “Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева” на закупку Toyota Land Cruiser, а также увольнении начальника этого КП.