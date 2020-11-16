0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 274 0

Межбанк: обстановка на рынке остается не в пользу гривны

Межбанк: обстановка на рынке остается не в пользу гривны

Эта пятница пройдет очень непросто на валютном рынке. Вчерашний рост котировок доллара сразу на 15 копеек до 28,335/28,35 гривен и евро почти на 14 копеек до 33,53/33,54 гривен в дни основных расчетов бизнеса с бюджетом напугали покупателей и воодушевили продавцов и спекулянтов.

На фоне сложной обстановки с постоянным ростом заболевших коронавирусом и явной перспективы дальнейшего закручивания гаек с карантином покупатели сегодня постараются оперативно закрыть свои валютные обязательства, а продавцы по максимуму заработать на росте курса. В “разогреве” котировок им будут активно помогать и спекулянты.

Из позитивного для нацвалюты в последний рабочий день недели можно отметить лишь необходимость у части крупных компаний еще проводить дополнительные расчеты по налогам, так как не все клиенты уже рассчитались с государством в полном объеме. И по данным Finance.ua, продолжат это активно делать и сегодня, чтобы “не влетать” со штрафами. Частично нехватку гривны они закроют за счет продаж валютной выручки на межбанке, что добавит предложения на рынке.

Но в целом, пока из-за роста котировок последних дней обстановка на межбанке остается не в пользу гривны. Нерезиденты продолжат выкупать валюту на торгах, что также будет работать против нацвалюты. А спекулянты попытаются активно раскачивать курс с целью догнать котировки до уровня 28,40-28,50 уже в ближайшее время.

При возникновении значительных курсовых колебаний Нацбанку придется выходить на торги с продажей доллара или, как вариан, дать в очередной раз Укргазбанку зарабатывать в моменты максимально высоких котировок за счет продаж валюты Нафтогаза.

Из-за напряженной обстановки на межбанке и необходимости закрытия у части крупных компаний своих долгов перед бюджетом эффект окончания недели в этот раз особо не сработает и по нашим расчетам объем операций на торгах будет в пределах до $ 170-200 млн при заключении до 480-550 сделок.

Курсы межбанка по нашему прогнозу 20 ноября будут в пределах: доллар – коридор 28,25 – 28,45 гривен, евро – коридор 33,40 – 33,85 гривен.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут: доллар – коридор покупок и продаж 28,20- 28,65 гривен. По евро: в банках коридор 33,25 – 33,90 гривен, а в обменках финкомпаний – в пределах 33,30 – 33,65.

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 28,33 / 28,35
евро – 33,52 / 33,54

Курсы валют на Межбанке
СМС-рассылка Курсов на Межбанке

🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.