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ЕС предоставит Греции 72 млрд евро для поддержки экономики и реформ

ЕС предоставит Греции 72 млрд евро для поддержки экономики и реформ

Греция получит 72 млрд евро из фондов ЕС на поддержку экономики, пострадавшей от пандемии, и проведение структурных реформ.

Об этом заявил в четверг премьер-министр страны Кириакос Мицотакис. Заявление премьера распространила его пресс-служба.

По словам премьер-министра, «в целом 72 млрд евро поступят в страну из европейских фондов в течение следующих семи лет: 32 млрд евро из Фонда восстановления (европейской экономики) и около 40 млрд евро в рамках многолетних финансовых программ, которые будут направляться c помощью структурных фондов (NSRF) и проведения общей сельскохозяйственной политики (CAP) следующие шесть лет».

«Создание Фонда восстановления является очень важным этапом в политике, он знаменует собой исторический момент в истории ЕС», – сказал премьер.

Он подчеркнул, что Греция входит в число стран, которые в соответствии с данным соглашением будут находиться в наиболее благоприятном положении, поскольку средства, которые она получит, будут одними из самых высоких в еврозоне в процентах к ВВП.

«Однако это никоим образом не должно вести к торжеству. Наоборот, это должно привести к планам структурной перестройки национальной экономики, чтобы разорвать порочный круг запаздывания и пониженной конкурентоспособности, что, к сожалению, продолжается в течение десятилетия», – сказал Мицотакис.

Премьер отметил, что Греция одной из первых в ЕС предоставила в Брюссель детальный проект Национального плана действий в целях реализации ресурсов, которые будут получены.

Он сообщил, что этот проект будет вынесен на общественное обсуждение через правительственную платформу OpenGov.gr в следующем месяце, а затем в окончательном виде его обсудят в ходе дебатов в парламенте страны.

По материалам Mind
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