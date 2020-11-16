Johnson & Johnson назвала стоимость своей вакцины от коронавируса

Фармацевтическая компания Janssen, принадлежащая американской корпорации Johnson & Johnson, рассчитывает, что ее вакцина против коронавируса будет готова в 2021 году. Там заявили, что цена препарата составит менее 10 долларов.
Об этом сообщает агентство EFE.
Заместитель главы исполнительного комитета Johnson & Johnson Хоакин Дуат заявил, что вакцина от COVID-19 будет доступна в течение следующих шести месяцев.
“Мы будем стремиться гарантировать доступ к вакцине на всех территориях, цена не будет больше 10 долларов за вакцину”, – уточнил он.
Испанское агентство по контролю за лекарственными средствами и медицинскими изделиями ранее разрешило проведение в стране третьего этапа клинических испытаний вакцины от коронавируса Johnson & Johnson. Ожидается, что помимо Испании испытания препарата будут проведены в восьми странах.
Отмечается, что Johnson & Johnson планирует произвести более 1 млрд доз вакцины от коронавируса до конца 2021 года.
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