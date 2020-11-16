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Johnson & Johnson назвала стоимость своей вакцины от коронавируса

Johnson & Johnson назвала стоимость своей вакцины от коронавируса

Фармацевтическая компания Janssen, принадлежащая американской корпорации Johnson & Johnson, рассчитывает, что ее вакцина против коронавируса будет готова в 2021 году. Там заявили, что цена препарата составит менее 10 долларов.

Об этом сообщает агентство EFE.

Заместитель главы исполнительного комитета Johnson & Johnson Хоакин Дуат заявил, что вакцина от COVID-19 будет доступна в течение следующих шести месяцев.

“Мы будем стремиться гарантировать доступ к вакцине на всех территориях, цена не будет больше 10 долларов за вакцину”, – уточнил он.

Испанское агентство по контролю за лекарственными средствами и медицинскими изделиями ранее разрешило проведение в стране третьего этапа клинических испытаний вакцины от коронавируса Johnson & Johnson. Ожидается, что помимо Испании испытания препарата будут проведены в восьми странах.

Отмечается, что Johnson & Johnson планирует произвести более 1 млрд доз вакцины от коронавируса до конца 2021 года.

Справка Finance.ua:

  • Одна доза вакцины от коронавируса для Украины может стоить 7 долларов. А курс вакцинации, состоящий из введения двух доз – 14 долларов.
  • Производитель лекарств Pfizer заявил в среду, что его вакцина против коронавируса эффективна на 95 процентов и не имеет серьезных побочных эффектов — это первый набор полных результатов испытаний вакцины на поздней стадии, поскольку количество случаев заболевания Covid-19 стремительно растет по всему миру.
По материалам РБК-Украина
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