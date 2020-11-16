0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 203 0

Суд изъял у украинца Tesla за 1,7 млн грн за попытку провезти авто в нарушение правил

Суд изъял у украинца Tesla за 1,7 млн грн за попытку провезти авто в нарушение правил

Государственная таможня выиграла дело в апелляционном суде Ровенской области и обратила в доход государства незаконно ввезенный на таможенную территорию Украины легковой электромобиль Tesla Model X75D стоимостью более 1,7 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Гостаможни.

Модель была ввезена с сокрытием от таможенного контроля.

Гражданин Украины подал документы, содержащие ложные сведения об отправителе и получателе товара, а также о его настоящей стоимости.

Более того, этот электромобиль находится в собственности норвежского банка и разыскивается правоохранительными органами Норвегии, поскольку является предметом уголовного расследования (по факту незаконного завладения им неизвестными лицами).

“В связи с этим таможня начала административное дело в отношении гражданина Украины о нарушении таможенных правил Украины по признакам ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса. Санкция предусматривает штраф в размере 100% стоимости товара с конфискацией предмета нарушения таможенных правил”, – говорится в сообщении.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.