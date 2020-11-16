Суд изъял у украинца Tesla за 1,7 млн грн за попытку провезти авто в нарушение правил

Государственная таможня выиграла дело в апелляционном суде Ровенской области и обратила в доход государства незаконно ввезенный на таможенную территорию Украины легковой электромобиль Tesla Model X75D стоимостью более 1,7 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба Гостаможни.
Модель была ввезена с сокрытием от таможенного контроля.
Гражданин Украины подал документы, содержащие ложные сведения об отправителе и получателе товара, а также о его настоящей стоимости.
Более того, этот электромобиль находится в собственности норвежского банка и разыскивается правоохранительными органами Норвегии, поскольку является предметом уголовного расследования (по факту незаконного завладения им неизвестными лицами).
“В связи с этим таможня начала административное дело в отношении гражданина Украины о нарушении таможенных правил Украины по признакам ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса. Санкция предусматривает штраф в размере 100% стоимости товара с конфискацией предмета нарушения таможенных правил”, – говорится в сообщении.
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