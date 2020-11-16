Экономические последствия COVID-19 проявятся спустя годы - Фукуяма

Нынешняя пандемия COVID-19, как и общемировой экономический кризис “Великая депрессия” 1929 года, может иметь неожиданные эффекты, которые проявятся спустя годы.

Такое мнение высказал профессор Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма во время IV Международного форума “Креативная Украина”.

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“Наш предыдущий опыт взаимодействия с кризисами должен научить нас, что последствия глобальных сбоев проявляются часто уже спустя годы после события и ведут мир в неожиданных направлениях. Великую депрессию, которая началась в 1929 году, считают причиной появления фашистских лидеров Муссолини и Гитлера. Хотя она также привела к появлению Франклина Рузвельта в США, который заложил основы для современного американского благосостояния и возрождения индустриальной державы”, – заявил он.

По мнению американского философа, нынешняя пандемия COVID-19 и вызванная ею глобальная экономическая рецессия, “похоже, также будет иметь долгосрочные неожиданные эффекты”.

Фукуяма указал на то, что весной развитые страны, как Италия, Испания и США, столкнулись с особо масштабными вспышками заболевания COVID-19 и большой смертностью. А вот развивающиеся страны – к югу от Сахары в Африке, в Южной Азии и Латинской Америке – “задействовали быстро карантин и, как кажется, смогли избежать худших влияний заболевания”. Также, как считает профессор, Восточная Европа лучше справлялась с кризисом, чем Западная. Однако все это изменилось в течение лета: уязвима медицинская система и плохие условия в развивающихся странах привели к стремительному росту темпа заражений.

Говоря о различной связанной с COVID-19 ситуации в странах, Фукуяма выделил три фактора того, как страны реагировали на кризис. Первый связан с мощностями государства – наличие врачей, инфраструктуры и необходимых ресурсов в медицинской сфере. Второй фактор связан с доверием: граждан к правительству, но также друг к другу, особенно при соблюдении мер ограничения. Третий фактор касается компетенции лидеров и, соответственно, того, какие решения они принимают.

Американский политолог также указал на то, что сейчас уже можно наблюдать некоторые негативные политические последствия пандемии: “Многие лидеры использовали пандемию как повод для расширения своей власти и подавления критических голосов. Это происходит во многих странах. Например, Виктор Орбан в Венгрии использовал кризис для получения чрезвычайных полномочий от парламента. Распространение Китаем своего закона о безопасности на Гонконг и подавление там протестов вряд ли произошло, если бы не занятость мира пандемией. Похожие злоупотребления со стороны властей имели место в Индии, Филиппинах, Уганде, Эль-Сальвадоре и многих других странах”.

По словам Фукуямы, пандемия также усилила эффект негативных трендов, которые имели место в мире в последние годы, и может привести к глобальным сбоям, на фоне движения странами к экономическому спаду.