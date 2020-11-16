Проект бюджета-2021 предусматривает 27 миллиардов на развитие культуры - Минфин

В сводном госбюджете на 2021 год предусмотрено около 27 млрд грн на финансирование культурного развития.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Министр финансов Сергей Марченко заявил, что сфера культурного развития является приоритетом государства. Об этом, по его словам, свидетельствуют суммы, которые закладываются в бюджет страны на развитие культуры.
«Сравним объемы расходов на культуру в 2020-м и 2016-м. Четыре года назад расходы сводного бюджета на культуру и искусство достигали 10,55 млрд грн. В этом году – 20,35 млрд грн (+93%). В следующем году в плановых показателях сводного бюджета на культуру и искусство заложили около 27 млрд грн», – сравнил чиновник.
Напомним, проект Государственного бюджета на 2021 год, который был подан в Верховную Раду, предусматривал расходы на культуру в размере около 7,5 млрд грн, на спорт – 7,4 млрд грн. Однако, при подготовке проекта Госбюджета к первому чтению было предложено увеличить его расходную часть, в том числе среди сфер, финансирование которых было предложено увеличить, оказались культура и спорт.
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