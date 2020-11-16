Рекордное падение за 80 лет: экспорт швейцарских часов рухнул на четверть

За 10 месяцев текущего года экспорт швейцарских часов сократился на 25,8%, что является самым резким падением, зафиксированным за последние 80 лет.
Об этом свидетельствуют данные Федерации швейцарской часовой промышленности.
Так, по данным издания, в октябре экспорт сократился по итогам девятого месяца подряд, однако темпы снижения замедлились, по сравнению с предыдущими месяцами.
Объем экспорта уменьшился на 7,1%, до 1,88 млрд швейцарских франков ($2 млрд). При этом, в сентябре было отмечено снижение на 12%, в августе — на 11,9%.
Экспорт часов резко сократился в страны Европы: в Германию — на 17,3%, во Францию — на 38,6%, в Италию — на 25,5%, в Испанию — на 27,6%.
В то же время, поставки швейцарских часов в Китай в октябре выросли на 15,1%, в Гонконг — на 3,5%, в США — упали на 5,3%, в Великобританию — на 8,1%, в Японию — на 17,4%, в Сингапур — на 4,8%.
В целом, в октябре объем швейцарского экспорта сократился на 0,4%, по сравнению с предыдущим месяцем, — до 17,8 млрд франков.
Кроме этого, Швейцария сократила поставки за рубеж химической продукции и фармпрепаратов, а также продуктов питания и напитков. Экспорт снизился в Китай, США и Сингапур.
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