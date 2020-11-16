0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 31 0

Рекордное падение за 80 лет: экспорт швейцарских часов рухнул на четверть

Рекордное падение за 80 лет: экспорт швейцарских часов рухнул на четверть

За 10 месяцев текущего года экспорт швейцарских часов сократился на 25,8%, что является самым резким падением, зафиксированным за последние 80 лет.

Об этом свидетельствуют данные Федерации швейцарской часовой промышленности.

Так, по данным издания, в октябре экспорт сократился по итогам девятого месяца подряд, однако темпы снижения замедлились, по сравнению с предыдущими месяцами.

Объем экспорта уменьшился на 7,1%, до 1,88 млрд швейцарских франков ($2 млрд). При этом, в сентябре было отмечено снижение на 12%, в августе — на 11,9%.

Экспорт часов резко сократился в страны Европы: в Германию — на 17,3%, во Францию — на 38,6%, в Италию — на 25,5%, в Испанию — на 27,6%.

В то же время, поставки швейцарских часов в Китай в октябре выросли на 15,1%, в Гонконг — на 3,5%, в США — упали на 5,3%, в Великобританию — на 8,1%, в Японию — на 17,4%, в Сингапур — на 4,8%.

В целом, в октябре объем швейцарского экспорта сократился на 0,4%, по сравнению с предыдущим месяцем, — до 17,8 млрд франков.

Кроме этого, Швейцария сократила поставки за рубеж химической продукции и фармпрепаратов, а также продуктов питания и напитков. Экспорт снизился в Китай, США и Сингапур.

По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.