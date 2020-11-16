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Эксперты дали прогноз ситуации на рынке труда до конца года

Эксперты дали прогноз ситуации на рынке труда до конца года

Украинский рынок труда постепенно меняется под воздействием пандемии коронавируса. Эксперты говорят, что сейчас в Украине “остывает” рынок труда.

Об этом пишет сайт “Сегодня”.

Хотя карантин и коронавирус перекроили рынок труда, ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко говорит, что сильной вспышки безработицы в Украине, спровоцированной коронавирусом, нет.

Эксперт рынка труда Татьяна Пашкина говорит, что рост безработицы осенью вызван прежде всего закрытием сезонных вакансий в отельно-ресторанном бизнесе и в агросекторе.

Также в разы уменьшилось количество вакансий для студентов и начинающих карьеру. По данным одного из рекрутинговых сайтов, они с привычного 5-6-го места среди количества вакансий опустились далеко вниз.

“Не нужны теперь продавцы, официанты, бариста, кассиры в кинотеатрах, мерчандайзеры”, – уточнила Татьяна Пашкина.

Татьяна Пашкина прогнозирует дальнейшую стагнацию в сфере гостеприимства и развлечений. Высококлассные специалисты, например, шеф-повара ресторанов, еще могут, при желании, найти работу в отделах кулинарии супермаркетов, в структурах по удаленной доставке готовой пищи, наконец, попытаться открыть свой “пирожковый” бизнес.

А вот остальным, занятым в этой сфере, лучше уже сейчас сменить профессию, так как коронавирус, похоже, надолго.

Директор по развитию бизнеса ANCOR Ukraine Андрей Данилюк также отметил, что к концу года ситуация на рынке труда не улучшится, так как нет предпосылок. Главная причина – коронавирус. Но в целом тотальной безработицы не будет.

“Пандемия и дальше будет влиять на малый бизнес, значительно зависящий от потребителей и не имеющий альтернативных каналов сбыта своей продукции или услуг, таких как он-лайн. Более крупные окажутся готовыми пережить кризис. Например, крупные отели смогут выжить, а вот небольшие, скорее всего, закроются”, – анализирует Андрей Данилюк.

По его мнению, многим из сферы сервиса придется перепрофилироваться, занявшись физическим трудом. Такая работа всегда останется востребованной. В этих условиях увеличивается роль центров занятости.

Аналитики Национального банка также ожидают, что процент безработицы к концу 2020 года достигнет 10%, а не 9,5%. На 2021 год НБУ прогнозирует безработицу на уровне 9%.

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По материалам Сегодня
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