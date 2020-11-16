Эксперты дали прогноз ситуации на рынке труда до конца года

Украинский рынок труда постепенно меняется под воздействием пандемии коронавируса. Эксперты говорят, что сейчас в Украине “остывает” рынок труда.

Об этом пишет сайт “Сегодня”.

Хотя карантин и коронавирус перекроили рынок труда, ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко говорит, что сильной вспышки безработицы в Украине, спровоцированной коронавирусом, нет.

Эксперт рынка труда Татьяна Пашкина говорит, что рост безработицы осенью вызван прежде всего закрытием сезонных вакансий в отельно-ресторанном бизнесе и в агросекторе.

Также в разы уменьшилось количество вакансий для студентов и начинающих карьеру. По данным одного из рекрутинговых сайтов, они с привычного 5-6-го места среди количества вакансий опустились далеко вниз.

“Не нужны теперь продавцы, официанты, бариста, кассиры в кинотеатрах, мерчандайзеры”, – уточнила Татьяна Пашкина.

Татьяна Пашкина прогнозирует дальнейшую стагнацию в сфере гостеприимства и развлечений. Высококлассные специалисты, например, шеф-повара ресторанов, еще могут, при желании, найти работу в отделах кулинарии супермаркетов, в структурах по удаленной доставке готовой пищи, наконец, попытаться открыть свой “пирожковый” бизнес.

А вот остальным, занятым в этой сфере, лучше уже сейчас сменить профессию, так как коронавирус, похоже, надолго.

Директор по развитию бизнеса ANCOR Ukraine Андрей Данилюк также отметил, что к концу года ситуация на рынке труда не улучшится, так как нет предпосылок. Главная причина – коронавирус. Но в целом тотальной безработицы не будет.

“Пандемия и дальше будет влиять на малый бизнес, значительно зависящий от потребителей и не имеющий альтернативных каналов сбыта своей продукции или услуг, таких как он-лайн. Более крупные окажутся готовыми пережить кризис. Например, крупные отели смогут выжить, а вот небольшие, скорее всего, закроются”, – анализирует Андрей Данилюк.

По его мнению, многим из сферы сервиса придется перепрофилироваться, занявшись физическим трудом. Такая работа всегда останется востребованной. В этих условиях увеличивается роль центров занятости.

Аналитики Национального банка также ожидают, что процент безработицы к концу 2020 года достигнет 10%, а не 9,5%. На 2021 год НБУ прогнозирует безработицу на уровне 9%.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.