Эксперты дали прогноз ситуации на рынке труда до конца года

Украинский рынок труда постепенно меняется под воздействием пандемии коронавируса. Эксперты говорят, что сейчас в Украине “остывает” рынок труда.
Об этом пишет сайт “Сегодня”.
Хотя карантин и коронавирус перекроили рынок труда, ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко говорит, что сильной вспышки безработицы в Украине, спровоцированной коронавирусом, нет.
Эксперт рынка труда Татьяна Пашкина говорит, что рост безработицы осенью вызван прежде всего закрытием сезонных вакансий в отельно-ресторанном бизнесе и в агросекторе.
Также в разы уменьшилось количество вакансий для студентов и начинающих карьеру. По данным одного из рекрутинговых сайтов, они с привычного 5-6-го места среди количества вакансий опустились далеко вниз.
“Не нужны теперь продавцы, официанты, бариста, кассиры в кинотеатрах, мерчандайзеры”, – уточнила Татьяна Пашкина.
Татьяна Пашкина прогнозирует дальнейшую стагнацию в сфере гостеприимства и развлечений. Высококлассные специалисты, например, шеф-повара ресторанов, еще могут, при желании, найти работу в отделах кулинарии супермаркетов, в структурах по удаленной доставке готовой пищи, наконец, попытаться открыть свой “пирожковый” бизнес.
А вот остальным, занятым в этой сфере, лучше уже сейчас сменить профессию, так как коронавирус, похоже, надолго.
Директор по развитию бизнеса ANCOR Ukraine Андрей Данилюк также отметил, что к концу года ситуация на рынке труда не улучшится, так как нет предпосылок. Главная причина – коронавирус. Но в целом тотальной безработицы не будет.
“Пандемия и дальше будет влиять на малый бизнес, значительно зависящий от потребителей и не имеющий альтернативных каналов сбыта своей продукции или услуг, таких как он-лайн. Более крупные окажутся готовыми пережить кризис. Например, крупные отели смогут выжить, а вот небольшие, скорее всего, закроются”, – анализирует Андрей Данилюк.
По его мнению, многим из сферы сервиса придется перепрофилироваться, занявшись физическим трудом. Такая работа всегда останется востребованной. В этих условиях увеличивается роль центров занятости.
Аналитики Национального банка также ожидают, что процент безработицы к концу 2020 года достигнет 10%, а не 9,5%. На 2021 год НБУ прогнозирует безработицу на уровне 9%.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сбежать от коронавируса: плюсы и минусы загородной жизниВчера, 12:01 - 1714 7
Зарядка электрокара Tesla обошлась дороже, чем заправка бензинового автоВчера, 22:43 - 17471 3
Планы ПриватБанка по технологии FacePay и чат-ботам ViberВчера, 10:46 - 438 1
Доллар перестал быть самой популярной валютой для международных платежейВчера, 08:18 - 1978 1
Зарядка электрокара Tesla обошлась дороже, чем заправка бензинового автоВчера, 22:43 - 17471 3
Лучшие кроссоверы с пробегом, которые не боятся плохих дорогВчера, 19:07 - 10239
Сбежать от коронавируса: плюсы и минусы загородной жизниВчера, 12:01 - 1714 7
Самые популярные региональные рынки б/у машинВчера, 13:08 - 1574
Как изменятся "инструменты выбивания долгов" (инфографика)Вчера, 11:30 - 1522
Toyota запатентовала дрон для заправки автомобилей прямо в дорогеПозавчера, 12:10 - 300
Во Франции официально запустили 5G18.11.2020, 13:10 - 483 1
SpaceX запустила регулярный маршрут в космос16.11.2020, 12:10 - 707
Украинская компания придумала, как сделать обычные купе поездов двухэтажными (фото)13.11.2020, 11:56 - 3551 22
В Южной Корее протестировали беспилотные летающие такси (фото, видео)12.11.2020, 11:57 - 1105