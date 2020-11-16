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Хищение 787 млн грн кредита НБУ: будут судить директора частного общества

Хищение 787 млн грн кредита НБУ: будут судить директора частного общества

В Высший антикоррупционный суд направлено обвинительное заключение по обвинению директора частного общества – одного из участников преступной схемы завладения свыше 787 млн ​​грн кредита Национального банка.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

“Прокурорами САП направлен в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт по обвинению директора частного общества – одного из участников преступной схемы завладения кредитными средствами Нацбанка”, – говорится в сообщении.

В рамках досудебного расследования, которое проводили прокуроры Генеральной прокуратуры, а с ноября 2019 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП, было установлено, что в сентябре 2013 года ПАО “Реал Банк” предоставило кредиты нескольким частным компаниям, которые были подконтрольны организаторам и участникам преступной организации. В дальнейшем, используя указанные фирмы, злоумышленники перевели полученные кредитные средства на счета двух предприятий – одно из которых и возглавлял вышеуказанный директор фирмы.

“Для легализации этих средств директор общества разместил их в ПАО “Реал банк” на срочный депозит с правом досрочного прекращения договора и изъятия средств в течение пяти рабочих дней с момента заявления. Впоследствии в октябре 2013 года было составлено ​​такое заявление и соответственно подписано главой указанного общества”, – отмечается в сообщении.

Также сообщается, что это заявление стало формальным основанием для обращения ПАО “Реал банк” за поддержкой в Национальный банк, который предоставил банковскому учреждению стабилизационный кредит на общую сумму около 800 млн гривен под залог имущества. Однако, как выяснилось в ходе расследования, стоимость имущества банка, переданного в залог для получения этого кредита, была завышена почти в 7 раз.

“Полученные от Нацбанка средства руководство ПАО “Реал банк” совместно с другими участниками преступной организации вывели через ряд компаний с признаками фиктивности и легализовали, переведя средства в наличность. Таким образом злоумышленники завладели средствами на сумму свыше 787 млн ​​гривен”, – говорится в сообщении.

По материалам УНН
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