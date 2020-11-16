МВФ выделил 82-м странам свыше $100 млрд ввиду пандемии

Международный валютный фонд с начала пандемии коронавируса COVID-19 выделил 82 странам более $100 млрд на борьбу с распространением инфекции и ее последствиями.

Об этом говорится в блоге директора-распорядителя МВФ Кристалині Георгиевой, опубликованном в четверг, 19 ноября, на сайте Фонда.

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“Мы отреагировали на этот кризис беспрецедентным образом, в том числе предоставили 82 странам новое финансирование на сумму свыше $100 млрд и облегчили обслуживание долгов для наших бедных членов. Мы стремимся сделать еще больше для того, чтобы помочь нашим 190 странам-участницам преодолеть этот кризис и построить лучшую экономику после пандемии”, – отметила Георгиева.

Она вновь призвала страны Группы двадцати действовать сообща, чтобы в кратчайшие сроки положить конец пандемии и восстановить мировую экономику.