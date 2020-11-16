Рынок аренды жилья в Киеве

Рынок аренды жилой недвижимости Киева в 2020 году претерпел значительное падение с распространением коронавирусной инфекции и с введением карантинных мероприятий.

Об этом говорится в аналитике pro-consulting.ua.

По данным консалтинговой компании City Development Solutions, сейчас в Киеве простаивает около 12-13 тысяч квартир, тогда как в начале карантина этот показатель был на уровне около 6 тысяч квартир.

По данным консалтинговой компании SV Development с сентября 2020 года в Киеве заключают около 2000 сделок в месяц на аренду квартир, до карантина – около 3000.

В первую очередь падение спроса связано с закрытием учебных заведений в Киеве, и в связи с этим, с отъездом студентов из столицы домой на дистанционное обучение.

Основное падение спроса происходило во время тотальных карантинных мероприятий (закрытие метро, ​​железнодорожного сообщения и др.). Летом на рынке аренды жилья наблюдалось максимальное падение цен. По данным консалтинговой компании City Development Solutions, летом за 3500 гривен можно было арендовать однокомнатную квартиру без ремонта в старом жилом фонде спального района. Сейчас такая квартира стоит минимум 5200 гривен.



Основная доля арендаторов квартир сейчас переезжают из больших или дорогих квартир в более скромные апартаменты.

Общий уровень цен на аренду 1- и 2-комнатных квартир все еще на 7-9% ниже, чем весной-осенью 2019 года. А вот 3-комнатные квартиры, целевая аудитория которых менее мобильна, подорожали на 12%.

Развитие ситуации на рынке аренды жилой недвижимости будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране, и столице в частности.

Прогнозы. В Кабмине прогнозируют, что к концу ноября в Украине будет до 15 тысяч случаев заражения коронавируса в сутки. К концу года эта цифра может достичь 20 тысяч. Киев занимает одно из первых мест по количеству заражений, что связано с высокой плотностью населения.

Сейчас Киев значится в «оранжевой зоне», и рынок аренды находится в стабильном состоянии. Однако, в случае попадания Киева в «красную зону», что повлечет за собой соответствующие ограничения, рынок аренды снизится, а также снизятся цены на жилье.

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