Рынок аренды жилья в Киеве

Рынок аренды жилой недвижимости Киева в 2020 году претерпел значительное падение с распространением коронавирусной инфекции и с введением карантинных мероприятий.
Об этом говорится в аналитике pro-consulting.ua.
По данным консалтинговой компании City Development Solutions, сейчас в Киеве простаивает около 12-13 тысяч квартир, тогда как в начале карантина этот показатель был на уровне около 6 тысяч квартир.
По данным консалтинговой компании SV Development с сентября 2020 года в Киеве заключают около 2000 сделок в месяц на аренду квартир, до карантина – около 3000.
В первую очередь падение спроса связано с закрытием учебных заведений в Киеве, и в связи с этим, с отъездом студентов из столицы домой на дистанционное обучение.
Основное падение спроса происходило во время тотальных карантинных мероприятий (закрытие метро, железнодорожного сообщения и др.). Летом на рынке аренды жилья наблюдалось максимальное падение цен. По данным консалтинговой компании City Development Solutions, летом за 3500 гривен можно было арендовать однокомнатную квартиру без ремонта в старом жилом фонде спального района. Сейчас такая квартира стоит минимум 5200 гривен.
Основная доля арендаторов квартир сейчас переезжают из больших или дорогих квартир в более скромные апартаменты.
Общий уровень цен на аренду 1- и 2-комнатных квартир все еще на 7-9% ниже, чем весной-осенью 2019 года. А вот 3-комнатные квартиры, целевая аудитория которых менее мобильна, подорожали на 12%.
Развитие ситуации на рынке аренды жилой недвижимости будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране, и столице в частности.
Прогнозы. В Кабмине прогнозируют, что к концу ноября в Украине будет до 15 тысяч случаев заражения коронавируса в сутки. К концу года эта цифра может достичь 20 тысяч. Киев занимает одно из первых мест по количеству заражений, что связано с высокой плотностью населения.
Сейчас Киев значится в «оранжевой зоне», и рынок аренды находится в стабильном состоянии. Однако, в случае попадания Киева в «красную зону», что повлечет за собой соответствующие ограничения, рынок аренды снизится, а также снизятся цены на жилье.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Реальные украинские зарплаты в 10 раз превышают официальные - СМИВчера, 13:00 - 4607 16
Подписан закон о штрафах за отсутствие маски на лицеВчера, 15:00 - 2369 13
В Минздраве назвали стоимость вакцины от коронавируса для УкраиныВчера, 10:45 - 1529 12
Гетманцев написал постановление об увольненииВчера, 10:50 - 1566 8
Как идет строительство Подольского моста (обновлено)Вчера, 08:15 - 2735 8
В НБУ спрогнозировали, что будет с гривной в случае повторного локдаунаВчера, 09:03 - 5583 4
Реальные украинские зарплаты в 10 раз превышают официальные - СМИВчера, 13:00 - 4607 16
Подписан закон о штрафах за отсутствие маски на лицеВчера, 15:00 - 2369 13
Украинцам предлагают по-новому начислять НДФЛВчера, 14:00 - 2136 5
В Украине заговорили о запуске "печатного станка" - СМИВчера, 11:07 - 2025
Во Франции официально запустили 5GПозавчера, 13:10 - 318
SpaceX запустила регулярный маршрут в космос16.11.2020, 12:10 - 589
Украинская компания придумала, как сделать обычные купе поездов двухэтажными (фото)13.11.2020, 11:56 - 3129 18
В Южной Корее протестировали беспилотные летающие такси (фото, видео)12.11.2020, 11:57 - 956
Мужчина совершил полет над Альпами с помощью чудо-костюма (видео)11.11.2020, 12:10 - 1777