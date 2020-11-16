Сколько стоят самые дорогие автомобильные номера в мире: рейтинг

Самый дорогой автомобильный номер в мире был продан в ОАЭ. Его стоимость составляет более 14 млн долларов.

В Великобритании кто-то купил номерной знак с надписью «О 10» за 128 тысяч фунтов, что составляет почти 4 771 785 гривен.

Однако этот знак далеко не самый дорогой, который был продан в Великобритании. По данным портала National Numbers самый дорогой знак «25 О» обошелся его владельцу по стоимости новенького суперкара – 400 000 долларов. Кто купил самый дорогой знак Великобритании – неизвестно. Известно только то, что его купили для Ferrari 250 SWB.

Однако самые дорогие знаки покупают в ОАЭ.

Рейтинг самых дорогих автомобильных номеров:

1 — 14 211 042 доллара США (Абу-Даби, ОАЭ)

D — 5 8 983 992 доллара США (Дубай, ОАЭ)

0 — 9 6 806 055 долларов США (Дубай, ОАЭ)

5 — 6 860 503 доллара США (Абу-Даби, ОАЭ)

7 — 4 573 668 долларов США (Абу-Даби, ОАЭ)

9 — 4 192 529 долларов США (Абу-Даби, ОАЭ)

2 — 2 722 422 доллара США (Абу-Даби, ОАЭ)

8.28 — 2 334 632 доллара США (Гонконг)

18 — 2 128 255 долларов США (Гонконг)

NSW — 4 1 751 592 доллара США (Новый Южный Уэльс, Австралия)

Самыми дорогими в нашей стране считаются номера с четырьмя одинаковыми цифрами или нулями впереди. За такие номерные знаки просят 36 тысяч гривен.

Три одинаковые цифры подряд (например, 0777) или две последовательные пары одинаковых цифр (например, 1122), а также комбинации 0123 и 1234 – 12 000 грн.

Комбинации, начинающиеся с двух нулей, а последующие цифры неодинаковы (например, 0032, 0012) – 9 600 грн.

Комбинации, где одинаковые первая и третья цифра, вторая и четвертая цифра; или первая и четвертая цифра, вторая и третья цифра (например 1221; 1212) или три одинаковые цифры не подряд (например, 7077) – 4 400 грн.

Обычный номерной знак без особых сочетаний стоит в Украине 178,20 грн.

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.