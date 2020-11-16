0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 50 0

Сколько стоят самые дорогие автомобильные номера в мире: рейтинг

Сколько стоят самые дорогие автомобильные номера в мире: рейтинг

Самый дорогой автомобильный номер в мире был продан в ОАЭ. Его стоимость составляет более 14 млн долларов.

В Великобритании кто-то купил номерной знак с надписью «О 10» за 128 тысяч фунтов, что составляет почти 4 771 785 гривен.

Однако этот знак далеко не самый дорогой, который был продан в Великобритании. По данным портала National Numbers самый дорогой знак «25 О» обошелся его владельцу по стоимости новенького суперкара – 400 000 долларов. Кто купил самый дорогой знак Великобритании – неизвестно. Известно только то, что его купили для Ferrari 250 SWB.

Однако самые дорогие знаки покупают в ОАЭ.

Рейтинг самых дорогих автомобильных номеров:

1 — 14 211 042 доллара США (Абу-Даби, ОАЭ)

D — 5 8 983 992 доллара США (Дубай, ОАЭ)

0 — 9 6 806 055 долларов США (Дубай, ОАЭ)

5 — 6 860 503 доллара США (Абу-Даби, ОАЭ)

7 — 4 573 668 долларов США (Абу-Даби, ОАЭ)

9 — 4 192 529 долларов США (Абу-Даби, ОАЭ)

2 — 2 722 422 доллара США (Абу-Даби, ОАЭ)

8.28 — 2 334 632 доллара США (Гонконг)

18 — 2 128 255 долларов США (Гонконг)

NSW — 4 1 751 592 доллара США (Новый Южный Уэльс, Австралия)

Самыми дорогими в нашей стране считаются номера с четырьмя одинаковыми цифрами или нулями впереди. За такие номерные знаки просят 36 тысяч гривен.

Три одинаковые цифры подряд (например, 0777) или две последовательные пары одинаковых цифр (например, 1122), а также комбинации 0123 и 1234 – 12 000 грн.

Комбинации, начинающиеся с двух нулей, а последующие цифры неодинаковы (например, 0032, 0012) – 9 600 грн.

Комбинации, где одинаковые первая и третья цифра, вторая и четвертая цифра; или первая и четвертая цифра, вторая и третья цифра (например 1221; 1212) или три одинаковые цифры не подряд (например, 7077) – 4 400 грн.

Обычный номерной знак без особых сочетаний стоит в Украине 178,20 грн.

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

Получить деньги 💸

По материалам bigmir.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.