Куда, по мнению украинцев, следует направить средства из коронавирусного фонда (опрос)

По результатам опроса, 62% следят за новостями о коронавирусе, 20% делают это иногда, 11% – редко. 7% вообще не интересуются такими новостями. Чаще всего отслеживают новости о коронавирусе люди старшего возраста и женщины.

Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” 15-17 ноября.

Меры. 48% опрошенных считают оптимальными меры, введенные властями по борьбе с коронавирусом. 24% считают их слишком мягкими, 11% – наоборот, слишком жесткими.

Доверие к власти. 35% опрошенных довольны деятельностью Президента Зеленского в борьбе с эпидемией коронавируса, 60% – не довольны.

Деятельностью Председателя Верховной Рады Разумкова довольны 33%, не довольны – 48%, затруднились оценить – 18%. Работой премьер-министра Шмыгаля довольны 23%, не довольны – 60%, затруднились оценить – 18%.

Больше всего среди органов центральной власти опрошенные недовольны работой Кабинета министров (67%) и Верховной Рады (72%). Деятельностью министра здравоохранения Степанова довольны 32%, 55% – не довольны, деятельностью полиции довольны 36%, 51% – не довольны.

Штрафы. 75% опрошенных поддерживают введение штрафов за пребывание в общественных местах и ​​транспорте без масок, 24% – против этого. Чаще штрафы поддерживают женщины и пожилые люди, самая высокая поддержка в Киеве, меньше всего – на Юге.

При этом 61% считают нецелесообразным введение «жесткого карантина» (локдауна), (36% поддерживают). При этом, его эффективность оценивают значительно выше, чем «карантина выходного дня»: 55% считают, что распространение коронавируса в результате локдауна уменьшится, 42% – имеют противоположное мнение.

Средства. Абсолютное большинство опрошенных считают нужным в первую очередь направить средства из специального фонда борьбы с коронавирусом на закупку средств защиты для врачей, обустройство больничных коек медицинским кислородом, закупку лекарств и оборудования для больниц, доплаты врачам и привлеченным лицам к борьбе с коронавирусом, увеличение тестирования на коронавирус.

Выделение средств фонда на строительство мобильных госпиталей считают нужным 81% (15% не нужным), компенсации предпринимателям за вынужденный простой из-за карантина – 81% (17% не нужным).