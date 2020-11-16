Land Rover представила обновленную версию Range Rover Velar (фото)

Британский бренд Land Rover представил новую версию модели Range Rover Velar 2021 модельного года. Авто получило новую гибридную силовую установку, которая выдает 395 л. с. мощности.

Среднеразмерный кроссовер Range Rover Velar выпускается с 2017 года, и даже по современным меркам выглядит довольно свежо.

Вероятно поэтому в Land Rover решили повременить с выходом нового поколения модели и представили обновленную версию авто 2021 модельного года.

Ключевым изменением в последнем Velar станет совершенно новая гибридная силовая установка. Инженеры разработали трехлитровый шестицилиндровый двигатель, который работает в паре с электромотором и выдает 335 или 395 л. с. мощности, в зависимости от конфигурации.



Фото: motor1.com

Производитель заявляет, что разгон от нуля до 60 миль/ч (96 км/ч) в самой мощной версии авто займет 5,2 секунды.

Кроме гибрида авто также будет доступно с двухлитровым турбированным мотором на 247 л. с. Внутри автомобиль получил продвинутую мультимедийную систему с 10-дюймовым дисплеем в центральной части торпедо.



Фото: motor1.com

Опционально Land Rover также будет предлагать своим клиентам систему фильтрации воздуха, систему активного шумоподавления и новую 3D-камеру. Начальная стоимость нового Velar составит $56,9 тыс.