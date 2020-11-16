Карта или наличные? Что выбирают читатели Finance.ua (опрос)

В настоящее время существует немало способов для оплаты покупок: кое-кто уже платит лицом через FacePay, кто-то пользуется Google или Apple Pay, другие используют для расчетов карту, а кому-то удобнее платить наличными. Мы решили спросить читателей портала, какой среди двух самых распространенных видов оплаты (карта или наличные) они выбирают.
Результаты опроса:
В Нацбанке также отмечали, что украинцы все меньше средств получают наличными с платежных карт, отдавая предпочтение безналичным операциям. Этому также способствовали пандемия и карантинные ограничения. Эти факторы подтолкнули население изменить свои платежные привычки и перейти на безналичные расчеты, в том числе и в интернете.
Интересные цифры о картах:
Кто и что чаще всего покупает в интернете:
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