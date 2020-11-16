0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 52 0

Карта или наличные? Что выбирают читатели Finance.ua (опрос)

Карта или наличные? Что выбирают читатели Finance.ua (опрос)

В настоящее время существует немало способов для оплаты покупок: кое-кто уже платит лицом через FacePay, кто-то пользуется Google или Apple Pay, другие используют для расчетов карту, а кому-то удобнее платить наличными. Мы решили спросить читателей портала, какой среди двух самых распространенных видов оплаты (карта или наличные) они выбирают.

Результаты опроса:

  • как оказалось, больше всего украинцев (42% среди респондентов) всегда пользуются картой;
  • 16% рассказали, что карточку, но все равно снимают средства в банкоматах и ​​оплачивают товары наличными;
  • еще 36% наравне пользуются как картами, так и фиатом;
  • кое-кто вообще не пользуется банковскими картами – таких среди опрошенных было лишь 6%.

Как дешево покупать в интернете

В Нацбанке также отмечали, что украинцы все меньше средств получают наличными с платежных карт, отдавая предпочтение безналичным операциям. Этому также способствовали пандемия и карантинные ограничения. Эти факторы подтолкнули население изменить свои платежные привычки и перейти на безналичные расчеты, в том числе и в интернете.

Интересные цифры о картах:

  • за девять месяцев этого года 86 из 100 операций с платежными картами производились по безналичному расчету;
  • в это же время украинцы стали меньше снимать деньги в банкоматах: количество операций по получению наличных с платежных карт уменьшилось на 11,3%;
  • среди всех безналичных операций по картам доля операций в интернете составляет почти 30%.

Кто и что чаще всего покупает в интернете:

  • по исследованиям OLX, 10% украинцев онлайн-покупателей живут в Киеве, а самые активные покупатели в онлайне – люди в возрасте 16-25 лет
  • топ-3 категории товаров, которые украинцы чаще всего покупают онлайн – это одежда (47%), бытовая техника и электроника (46%), косметика и парфюмерия (37%);
  • средний чек в разных категориях онлайн-покупок: электроника и техника – 1400 грн, отдых и спорт – 762 грн, запчасти для авто – 683 грн, дом и сад – 679 грн, мода и стиль – 601 грн, детский мир – 507 грн.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.