Карта или наличные? Что выбирают читатели Finance.ua (опрос)

В настоящее время существует немало способов для оплаты покупок: кое-кто уже платит лицом через FacePay, кто-то пользуется Google или Apple Pay, другие используют для расчетов карту, а кому-то удобнее платить наличными. Мы решили спросить читателей портала, какой среди двух самых распространенных видов оплаты (карта или наличные) они выбирают.

Результаты опроса:

как оказалось, больше всего украинцев (42% среди респондентов) всегда пользуются картой;

16% рассказали, что карточку, но все равно снимают средства в банкоматах и ​​оплачивают товары наличными;

еще 36% наравне пользуются как картами, так и фиатом;

кое-кто вообще не пользуется банковскими картами – таких среди опрошенных было лишь 6%.

В Нацбанке также отмечали, что украинцы все меньше средств получают наличными с платежных карт, отдавая предпочтение безналичным операциям. Этому также способствовали пандемия и карантинные ограничения. Эти факторы подтолкнули население изменить свои платежные привычки и перейти на безналичные расчеты, в том числе и в интернете.

Интересные цифры о картах:

за девять месяцев этого года 86 из 100 операций с платежными картами производились по безналичному расчету;

в это же время украинцы стали меньше снимать деньги в банкоматах: количество операций по получению наличных с платежных карт уменьшилось на 11,3%;

среди всех безналичных операций по картам доля операций в интернете составляет почти 30%.

Кто и что чаще всего покупает в интернете:

по исследованиям OLX , 10% украинцев онлайн-покупателей живут в Киеве, а самые активные покупатели в онлайне – люди в возрасте 16-25 лет

топ-3 категории товаров, которые украинцы чаще всего покупают онлайн – это одежда (47%), бытовая техника и электроника (46%), косметика и парфюмерия (37%);