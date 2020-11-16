Локдауны в странах необязательны, достаточно всем носить маски, - ВОЗ

Страны Европы могут избежать введения режима изоляции. Но только при условии, что большинство жителей будут соблюдать масочный режим.
Об этом глава европейского подразделения ВОЗ Ханс Клюге заявил на пресс-конференции.
Отметим, что за прошедшую неделю половина случаев коронавируса пришлась на европейский континент. Ситуация в странах Европы сложная, правительства государств усиливают карантин и даже вводят полные локдауны.
“Введения локдаунов можно избежать, я придерживаюсь позиции, что локдауны – это крайние меры. Если использование масок достигнет 95%, необходимости в карантинах не будет”, – заявил Клюге.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о штрафах за отсутствие маски в общественных местах и транспорте. За такое нарушение теперь грозит штраф от 170 до 255 гривен.
Опрос социологической группы “Рейтинг” показал, что 75% украинцев поддерживают введение штрафов за пребывание в общественных местах и транспорте без масок.
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