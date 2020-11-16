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Локдауны в странах необязательны, достаточно всем носить маски, - ВОЗ

Локдауны в странах необязательны, достаточно всем носить маски, - ВОЗ

Страны Европы могут избежать введения режима изоляции. Но только при условии, что большинство жителей будут соблюдать масочный режим.

Об этом глава европейского подразделения ВОЗ Ханс Клюге заявил на пресс-конференции.

Отметим, что за прошедшую неделю половина случаев коронавируса пришлась на европейский континент. Ситуация в странах Европы сложная, правительства государств усиливают карантин и даже вводят полные локдауны.

“Введения локдаунов можно избежать, я придерживаюсь позиции, что локдауны – это крайние меры. Если использование масок достигнет 95%, необходимости в карантинах не будет”, – заявил Клюге.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о штрафах за отсутствие маски в общественных местах и транспорте. За такое нарушение теперь грозит штраф от 170 до 255 гривен.

Опрос социологической группы “Рейтинг” показал, что 75% украинцев поддерживают введение штрафов за пребывание в общественных местах и транспорте без масок.

По материалам РБК-Украина
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