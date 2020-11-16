Гендиректора киевского завода "Укроборонпрома" поймали на уничтожении госимущества на 3,6 млн грн

При процессуальном руководстве Киевской местной прокуратуры № 6 следователями Печерского управления полиции Киева сообщено о подозрении генеральному директору ПАО «Киевский завод «Радар» в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, повлекшем тяжкие последствия.

Об этом пишет Киевская городская прокуратура.

Следствием установлено, что вследствие ненадлежащего исполнения генеральным директором своих служебных обязанностей по сохранению и эффективному использованию государственного имущества, при проведении строительных работ по реконструкции имущественного комплекса застройщиком полностью уничтожены 9 зданий, находящихся на балансе ПАО «Киевский завод «Радар».

В результате указанных действий государству нанесен ущерб на сумму свыше 3,6 млн гривен.

В настоящее время ведется досудебное расследование. Устанавливаются обстоятельства правонарушения и лица, которые также могут быть к нему причастны.