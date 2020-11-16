Google расказала о новых функциях виртуального помощника Google Assistant

Компания Google анонсировала крупное программное обновление для своего голосового ассистента Google Assistant.
Апдейт оказался специализированным: цифровой ассистент получит навыки, ориентированные на активное использование в семье, предлагая широкие возможности по планированию и организации домашнего досуга.
Согласно официальному блогу разработчиков, обновление расширит функциональность Nest Hub Max и других умных дисплеев с поддержкой фирменных сервисов. Одним из полезных умений Google Assistant станет создание заметок по аналогии со стикерами на холодильнике — их смогут увидеть все члены семьи. Функция Family Bell будет напоминать о домашнем распорядке дня, дополняя звуковой сигнал соответствующим событию текстом.
Голосовой помощник также получит возможность отслеживания всех домочадцев с помощью картографического сервиса Google Maps по запросу «Окей, Google, где моя семья?». Кроме того, разработчики добавили команды для получения информации о различных интересных фактах. Например, при запросе «Окей, Google, расскажи о животном дня» помощник тут же прочитает необычную историю о зверьке. Появятся в списке навыков ассистента и образовательные функции.
Синхронизация с семейной учётной записью осуществляется с помощью функции Family Link, к которой родители могут подключить детей, создав для них отдельный аккаунт. Google не назвала точную дату доступности обновлённого ассистента с поддержкой семейных функций, но пообещала начать выпуск апдейта до конца 2020 года.
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