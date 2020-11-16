Если бюджет не примут вовремя: последствия для зарплаты и других расходов

Если до конца текущего года не успеют принять проект Закона о государственном бюджете на 2021 год, запланированного повышения минимальной зарплаты не будет.

Минималку планировали поднять до 6 тыс. грн, сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской Школы Экономики.

Отмечается, что государство сможет тратить на расходы не более 78% от объема расходов 2020 года.

“Поведение государства в случае, если парламент не успел утвердить бюджет на следующий год, определяет Бюджетный кодекс. Его логика – тратить только те средства, которые фактически есть у государства”, – говорится в сообщении.

Аналитики объясняют: если до 31 декабря депутаты не успеют принять бюджет-2021, то:

налоги и другие обязательные платежи будут выплачиваться, как всегда;

социальные нормы и стандарты;

тратить деньги можно будет только на бюджетные программы, которые есть в этом году и одновременно запланированы на следующий год проектом закона о госбюджете. Например, расходов на финансирование вакцинации от Covid-19 не будет – до момента принятия Закона о бюджете на 2021 год в целом;

объем финансирования расходов бюджета в каждом месяце 2021 года не сможет превышать 1/12 объема расходов нынешнего госбюджета;

нельзя будет финансировать значительную часть капитальных расходов;

занимать деньги можно будет только для того, чтобы погасить долг.

“В текущем году почти четверть расходов бюджета – 292 млрд грн – планируют профинансировать за счет заемных средств. Если проект бюджета-2021 не утвердят, Минфин не сможет осуществлять заимствования для покрытия дефицита. А значит, ресурса для финансирования расходов у него будет еще меньше “, – объясняют аналитики.

По их словам, есть и хорошие новости. Бюджетный кодекс предусматривает, что субсидии и дотации местным бюджетам будут осуществляться в размерах, определенных в проекте закона о госбюджете-2021.