Если бюджет не примут вовремя: последствия для зарплаты и других расходов

Если до конца текущего года не успеют принять проект Закона о государственном бюджете на 2021 год, запланированного повышения минимальной зарплаты не будет.
Минималку планировали поднять до 6 тыс. грн, сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской Школы Экономики.
Отмечается, что государство сможет тратить на расходы не более 78% от объема расходов 2020 года.
“Поведение государства в случае, если парламент не успел утвердить бюджет на следующий год, определяет Бюджетный кодекс. Его логика – тратить только те средства, которые фактически есть у государства”, – говорится в сообщении.
Аналитики объясняют: если до 31 декабря депутаты не успеют принять бюджет-2021, то:
“В текущем году почти четверть расходов бюджета – 292 млрд грн – планируют профинансировать за счет заемных средств. Если проект бюджета-2021 не утвердят, Минфин не сможет осуществлять заимствования для покрытия дефицита. А значит, ресурса для финансирования расходов у него будет еще меньше “, – объясняют аналитики.
По их словам, есть и хорошие новости. Бюджетный кодекс предусматривает, что субсидии и дотации местным бюджетам будут осуществляться в размерах, определенных в проекте закона о госбюджете-2021.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Реальные украинские зарплаты в 10 раз превышают официальные - СМИ9 ч. назад - 3285 15
В Минздраве назвали стоимость вакцины от коронавируса для Украины11 ч. назад - 1268 10
Как идет строительство Подольского моста (обновлено)14 ч. назад - 2233 8
Подписан закон о штрафах за отсутствие маски на лице7 ч. назад - 1754 6
Украинцам предлагают по-новому начислять НДФЛ8 ч. назад - 1644 5
В НБУ спрогнозировали, что будет с гривной в случае повторного локдауна13 ч. назад - 3338 3
Реальные украинские зарплаты в 10 раз превышают официальные - СМИ9 ч. назад - 3285 15
Как идет строительство Подольского моста (обновлено)14 ч. назад - 2233 8
В Украине заговорили о запуске "печатного станка" - СМИ11 ч. назад - 1846
Подписан закон о штрафах за отсутствие маски на лице7 ч. назад - 1754 6
Во Франции официально запустили 5GВчера, 13:10 - 279
SpaceX запустила регулярный маршрут в космос16.11.2020, 12:10 - 572
Украинская компания придумала, как сделать обычные купе поездов двухэтажными (фото)13.11.2020, 11:56 - 3080 17
В Южной Корее протестировали беспилотные летающие такси (фото, видео)12.11.2020, 11:57 - 939
Мужчина совершил полет над Альпами с помощью чудо-костюма (видео)11.11.2020, 12:10 - 1747