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32 млн грн потратят на улучшение интернета в самолете Зеленского

32 млн грн потратят на улучшение интернета в самолете Зеленского

Интернет в самолете президента Владимира Зеленского улучшат за более чем 32 млн грн. Улучшением спутникового интернета на президентском борту займется компания «Etihad Airways Engineering LLC» из Объединенных Арабских Эмиратов. Соответствующий тендер проводил Государственный научно-исследовательский институт технологий кибербезопасности и защиты информации Госспецсвязи. На днях, 16 ноября, институт заявил о намерении заключить соглашение с его победителем.

Об этом сообщает ресурс «Наші гроші» со ссылкой на систему «Прозорро».

Отмечается, что в декабре 2021 года компания должна будет модернизировать станцию ​​спутниковой связи, установленную на самолете Аirbus 319−115 с заводским номером 3260 и государственным и регистрационным знаками UR-ABA. Это один из самолетов Государственного авиационного предприятия «Украина» Государственного управления делами, которое обеспечивает перелеты высших должностных лиц государства, в частности президента Владимира Зеленского.

Ожидается, что интернет на президентском самолете будет достигать максимальной скорости в 50 Мбит/с. Это позволит сделать модернизированная станция Honeywell JetWave.

В расследовании говорится, что стоимость договора на 15% ниже ожидаемой стоимости закупки в 38,01 млн грн. Закупку провели с третьей попытки. Ранее открытые торги с ожидаемой стоимостью 38,01 млн грн и 35,00 млн грн не состоялись из-за подачи менее двух тендерных предложений. Конкурировали с компании из ОАЭ фирмы «Бейнлеуми Украина» и «Eclipse Global Connectivity» (Франция).

По материалам Ракурс
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