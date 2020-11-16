Сколько человек привлекли к уголовной ответственности за коррупцию в октябре

Национальное агентство по предупреждению коррупции сообщило, что в течение октября ведомство внесло сведения о 602 лицах в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения (Реестр коррупционеров) по результатам обработки 1072 судебных решений.
Об этом сообщает пресс служба НАПК.
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Так, в реестр внесены данные о 87 лицах, привлеченных к уголовной ответственности, 503 лицах, привлеченных к административной ответственности, 12 лицах, на которых наложены дисциплинарные взыскания за коррупционные правонарушения. Некоторые лица были привлечены к ответственности несколько раз.
К уголовной ответственности в октябре привлечены, в частности:
Чаще всего к уголовной ответственности привлекали за предложение, обещание или дачу взятки (57 раз) и получение взятки (12 раз).
К административной ответственности привлекли, в частности:
Большинство случаев привлечения (479) – из-за несвоевременного декларирования.
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