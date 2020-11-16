Робопса Bittle величиной с ладонь можно будет купить за $250 (видео)

Миниатюрный робот-пес Bittle набирает популярность – на платформе коллективного финансирования Indiegogo он был успешно профинансирован на сумму более $600 тыс.

Об этом сообщает Gizmochina.

Bittle – это небольшой, но многофункциональный робот-пес, способный выполнять различные трюки и команды. Система работает на NyBoard V1, настраиваемом платой Arduino, и все это под управлением чипа Raspberry Pi для координации сложных движений.

Эта плата может управлять 12 сервоприводами и помогать устройству балансировать с помощью IMU (инерционный измерительный блок).

Кроме того, робот также сохраняет мышечную память и определяет состояние организма для стабильности.

Устройство оснащено инфракрасным пультом дистанционного управления, чтобы запускать основные движения, такие как “ходить” или “сидеть”.

Bittle можно настроить, чтобы координировать инстинктивные и сложные движения, используя разные датчики.

Стоит отметить, что робот способен анализировать условия по сенсорам и принимать самостоятельные решения. Он передвигается на четырех лапах и при этом может перемещаться по неровным поверхностям. Разработчики заявляют, что все устройство можно настроить с нуля почти за час, что делает его сравнительно простым в использовании. Кроме того, робот поддерживает установку дополнительных модулей для расширения функциональности.

По данным СМИ, первые инвесторы смогут получить новинку по цене $250 уже в январе 2021 года.

Миниатюрный Bittle имеет сходство с работами SPOT компании Boston Dynamics.