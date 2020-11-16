В Украине стартовали продажи PlayStation 5 по цене от 13 499 грн

Сегодня, 19 ноября во всем мире состоялся релиз Sony PlayStation 5.
В Украине из-за ажиотажа первая партия консолей нового поколения была распродана еще до старта. Таким образом, сегодня PlayStation 5 получат обладатели предзаказов.
Официальная цена на PlayStation 5 Digital Edition в Украине составила 13 499 грн, а за PlayStation 5 с дисководом просят 16 799 грн, пишет sport.ua.
В комплекте с новой консолью пользователи получат бесплатно игру Astro’s Playroom.
Среди новых игр на PS5 доступны Spider Man: Miles Morales и Demon Souls.
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