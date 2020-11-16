Шмыгаль обещает компромиссный законопроект, который учтет требования предпринимателей относительно РРО

Премьер-министр Денис Шмыгаль обещает на следующей неделе представить текст законопроекта, который должен стать компромиссом между позицией правительства по использованию бизнесом программных регистраторов расчетных операций (РРО) и требованиями предпринимателей.

Об этом премьер-министр Украины сообщил во время своего видеообращения в FACEBOOK.

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“Что касается тех протестных настроений, которые выражают предприниматели, мы проработали с Министерством экономики, Министерством финансов, Государственной налоговой службой, с аналитическими центрами, советниками возможные пути компромиссных решений. Перечень нарушений и размеры штрафов. Мы договорились, что до пятницы будет драфт законопроекта, который мог бы обрабатываться, дискутироваться с бизнес-средой. И чтобы мы буквально на следующей неделе могли вам представить конечный законопроект”, – отметил глава правительства, отвечая на реплику Президента о том, что у премьер-министра состоялось совещание с представителями бизнеса, в ходе которого были найдены решения проблемных вопросов, касающихся РРО.

По словам Шмыгаля, в целом законопроект призван решить более десятка проблемных вопросов, которые сегодня напрягают предпринимателей. Один из таких вопросов – это необоснованно высокие штрафы за нарушения в сфере применения РРО.

“Есть вещи, которые предпринимателей сегодня напрягают. Они касаются необоснованно высоких штрафов, там на самом деле высокие миллионные штрафы, которые фактически приводят к банкротству предпринимателей, если они применяются”, – сказал глава правительства.

Еще один компромисс, который был достигнут с предпринимателями – это необязательность выдачи чеков при безналичных расчетах, например через интернет. В то же время наличные расчеты будут производиться с обязательной выдачей кассовых чеков.

“Такие вещи якобы мелкие, но они являются проблемой для большого количества ФЛП”, – подчеркнул глава Правительства.

Справка Finance.ua:

В сентябре 2019 года Верховная Рада Украины приняла законопроект, согласно которому использование кассовых аппаратов и программных регистраторов расчетных операций для малого бизнеса стало обязательным с целью детенизации расчетов.

Бесплатное фискальное решение для программного РРО – “ РРО в смартфоне” стало доступным для полноценного использования на добровольной основе с 1 августа 2020 года.

С 1 апреля 2021 года стартует третий этап – применение РРО (традиционных или программных) станет обязательным для физических лиц-предпринимателей, которые являются плательщиками единого налога 2, 3, 4 групп независимо от видов деятельности.

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