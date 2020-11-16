Шмыгаль обещает компромиссный законопроект, который учтет требования предпринимателей относительно РРО

Премьер-министр Денис Шмыгаль обещает на следующей неделе представить текст законопроекта, который должен стать компромиссом между позицией правительства по использованию бизнесом программных регистраторов расчетных операций (РРО) и требованиями предпринимателей.
Об этом премьер-министр Украины сообщил во время своего видеообращения в FACEBOOK.
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“Что касается тех протестных настроений, которые выражают предприниматели, мы проработали с Министерством экономики, Министерством финансов, Государственной налоговой службой, с аналитическими центрами, советниками возможные пути компромиссных решений. Перечень нарушений и размеры штрафов. Мы договорились, что до пятницы будет драфт законопроекта, который мог бы обрабатываться, дискутироваться с бизнес-средой. И чтобы мы буквально на следующей неделе могли вам представить конечный законопроект”, – отметил глава правительства, отвечая на реплику Президента о том, что у премьер-министра состоялось совещание с представителями бизнеса, в ходе которого были найдены решения проблемных вопросов, касающихся РРО.
По словам Шмыгаля, в целом законопроект призван решить более десятка проблемных вопросов, которые сегодня напрягают предпринимателей. Один из таких вопросов – это необоснованно высокие штрафы за нарушения в сфере применения РРО.
“Есть вещи, которые предпринимателей сегодня напрягают. Они касаются необоснованно высоких штрафов, там на самом деле высокие миллионные штрафы, которые фактически приводят к банкротству предпринимателей, если они применяются”, – сказал глава правительства.
Еще один компромисс, который был достигнут с предпринимателями – это необязательность выдачи чеков при безналичных расчетах, например через интернет. В то же время наличные расчеты будут производиться с обязательной выдачей кассовых чеков.
“Такие вещи якобы мелкие, но они являются проблемой для большого количества ФЛП”, – подчеркнул глава Правительства.
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