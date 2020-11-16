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Apple выплатит дополнительные $113 миллионов за замедление старых iPhone

Apple выплатит дополнительные $113 миллионов за замедление старых iPhone

Американский технологический гигант Apple выплатит дополнительные $113 миллионов в контексте судебных исков, связанных с односторонним решением компании искусственно замедлить работу старых смартфонов iPhone.

Об этом сообщила Reuters со ссылкой на официальных представителей в США.

«Apple Inc. заплатит $113 миллионов для урегулирования обвинений в 33 американских штатах и ​​округе Колумбия в замедлении работы iPhone, чтобы замаскировать проблемы с аккумуляторами и заставить пользователей покупать новые устройства», – отмечается в сообщении.

Иск против технологического гиганта направлен коллективно – коалицией штатов во главе с Аризоной, Арканзасом и Индианой. Он касается обновленного в 2016 году программного обеспечения моделей iPhone 6, 7 и SE, которое уменьшало скорость чипов, чтобы аккумуляторы на устройствах неожиданно не отключали телефоны.

В иске говорится, что Apple поступила обманным образом, и вместо этого должна была заменить батареи или раскрыть суть проблемы, миллионы пользователей пострадали от отключения питания.

«Компании не могут вести себя так странно и скрывать вещи», – отметил в этой связи генеральный прокурор Аризоны Марк Брнович.

Apple также согласилась в течение следующих трех лет предоставлять «правдивую информацию» об управлении системой питания iPhone на своем сайте, а также сообщать об обновлении программного обеспечения и настройках iPhone.

Напомним, в марте этого года Apple уже заключила соглашение о выплатах пострадавшим владельцам iPhone до $500 миллионов для прекращения коллективных исков.

По материалам УКРИНФОРМ
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