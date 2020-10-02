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335 тыс. украинских пенсионеров получают более 10 тысяч гривен (инфографика)

335 тыс. украинских пенсионеров получают более 10 тысяч гривен (инфографика)

По состоянию на 1 октября 2020 года пенсии более 10 тысяч гривен получали 335 655 украинских пенсионеров. Это составляет 3% от общего числа пенсионеров.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Пенсионного фонда.

По данным ПФУ более 60% украинцев получают пенсии до 3 тысяч гривен.

Размер пенсий распределяется следующим образом:

  • до 1400 грн – 0,6%, 69 256 человек, средняя пенсия – 967,19 грн;
  • от 1401 до 1500 грн – 0,01%, 1466 человек, средняя пенсия – 1450,27 грн;
  • от 1501 до 2000 грн – 16,4%, 1 836 90 человек, средняя пенсия – 1749,5 грн;
  • от 2001 до 3000 грн – 45,6%, 5 115 888 человек, средняя пенсия – 2357,02 грн;
  • от 3001 до 4000 грн – 15,0%, 1 686 591 человек, средняя пенсия – 3447,67 грн;
  • от 4001 до 5000 грн – 7,9%, 884 125 человек, средняя пенсия – 4449,54 грн;
  • от 5001 до 10 000 грн – 11,5%, 1 289 512 человек, средняя пенсия – 6747,83 грн;
  • более 10 000 грн – 3,0%, 335 655 человек, средняя пенсия – 13 328,00 грн.


Инфографика: ПФУ

Справка Finance.ua:

  • Министерство социальной политики Украины работает над новым механизмом начисления выплат для пенсионеров, у которых 40 лет стажа и более, но были маленькие зарплаты.
  • Кабинет министров ввел политику “единого обращения” в вопросе назначения пенсий.
  • Если раньше после обращения в Пенсионный фонд нужно было идти в банк и открывать специальный счет, теперь достаточно лишь написать дополнительное заявление в Фонде. Пенсионеры будут меньше сталкиваться с бюрократией и обременительными процедурами.

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По материалам Finance.UA
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