335 тыс. украинских пенсионеров получают более 10 тысяч гривен (инфографика)

По состоянию на 1 октября 2020 года пенсии более 10 тысяч гривен получали 335 655 украинских пенсионеров. Это составляет 3% от общего числа пенсионеров.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Пенсионного фонда.
По данным ПФУ более 60% украинцев получают пенсии до 3 тысяч гривен.
Размер пенсий распределяется следующим образом:
Инфографика: ПФУ
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