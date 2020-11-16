Кабмин предлагает изменить таможенные тарифы для товаров легкой промышленности

Кабмин одобрил изменения в закон о таможенном тарифе по унификации ставок ввозной пошлины на товары легкой промышленности.
Законопроект предусматривает пересмотр ставок ввозной пошлины на товары легкой промышленности для ускорения их таможенного оформления и содействия развитию легкой промышленности, сообщает Министерство финансов.
В частности, законопроект, одобренный КМУ, предусматривает:
В Минфине считают, что принятие этого законопроекта будет способствовать упрощению ведения бизнесом внешнеэкономической деятельности, а в ближайшей перспективе – ускорит развитие легкой промышленности в Украине.
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