Кабмин предлагает изменить таможенные тарифы для товаров легкой промышленности

Кабмин одобрил изменения в закон о таможенном тарифе по унификации ставок ввозной пошлины на товары легкой промышленности.

Законопроект предусматривает пересмотр ставок ввозной пошлины на товары легкой промышленности для ускорения их таможенного оформления и содействия развитию легкой промышленности, сообщает Министерство финансов.

В частности, законопроект, одобренный КМУ, предусматривает:

установить льготные ставки ввозной пошлины в размере 0% на сырье, которое не производится в Украине – пряжа, волокна, нити;

установить льготные ставки ввозной пошлины в размере от 1% до 8% на готовую продукцию – ткани, фетр и войлок, сетки плетеные, шпагат и канаты;

повысить полные ставки ввозной пошлины до 10% на товары легкой промышленности по тем подкатегориям, где такие ставки меньше 10%.

В Минфине считают, что принятие этого законопроекта будет способствовать упрощению ведения бизнесом внешнеэкономической деятельности, а в ближайшей перспективе – ускорит развитие легкой промышленности в Украине.