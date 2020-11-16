0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 88 0

Кабмин предлагает изменить таможенные тарифы для товаров легкой промышленности

Кабмин предлагает изменить таможенные тарифы для товаров легкой промышленности

Кабмин одобрил изменения в закон о таможенном тарифе по унификации ставок ввозной пошлины на товары легкой промышленности.

Законопроект предусматривает пересмотр ставок ввозной пошлины на товары легкой промышленности для ускорения их таможенного оформления и содействия развитию легкой промышленности, сообщает Министерство финансов.

В частности, законопроект, одобренный КМУ, предусматривает:

  • установить льготные ставки ввозной пошлины в размере 0% на сырье, которое не производится в Украине – пряжа, волокна, нити;
  • установить льготные ставки ввозной пошлины в размере от 1% до 8% на готовую продукцию – ткани, фетр и войлок, сетки плетеные, шпагат и канаты;
  • повысить полные ставки ввозной пошлины до 10% на товары легкой промышленности по тем подкатегориям, где такие ставки меньше 10%.

В Минфине считают, что принятие этого законопроекта будет способствовать упрощению ведения бизнесом внешнеэкономической деятельности, а в ближайшей перспективе – ускорит развитие легкой промышленности в Украине.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.