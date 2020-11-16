0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 27 0

Apple работает над охлаждающим чехлом для iPhone

Apple работает над охлаждающим чехлом для iPhone

Согласно свежему патенту, Apple рассматривает возможность использования совместно с iPhone чехла с системой пассивного охлаждения, который повысит производительность смартфона. Таким образом компания решит проблему сброса частот процессором при нагреве до определённого уровня.

В патенте, озаглавленном как «Смарт-чехол для портативного электронного устройства», не уточняется, каким именно образом чехол будет помогать охлаждению. Обычно пассивное охлаждение предполагает наличие радиатора, но в данном случае такое решение вряд ли применимо.

Помимо этого в патенте Apple предлагает встроить в чехол магниты, которые будут создавать магнитное поле, определяемое встроенным в смартфон датчиком Холла. Таким образом телефон поймёт, что к нему подключён охлаждающий чехол и не будет снижать частоты при нагреве. Кроме того, Apple рассматривает возможность распознавания разных типов охлаждающих чехлов, что позволит iPhone изменять пороговую рабочую температуру в зависимости от используемого аксессуара. Также рассматривается возможность идентификации охлаждающего чехла с помощью NFC.

Apple еженедельно подаёт множество патентных заявок, однако это не означает, что все описанные в них устройства будут выпущены на рынок. Тем не менее, описанный чехол не выглядит чем-то экстраординарным и может быть выпущен с применением существующих технологий. Большинство пользователей iPhone и так облачают свои смартфоны в защитный чехол, а повышение производительности может стать для них приятным бонусом.

По материалам 3dnews.ru
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.