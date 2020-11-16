Apple работает над охлаждающим чехлом для iPhone

Согласно свежему патенту, Apple рассматривает возможность использования совместно с iPhone чехла с системой пассивного охлаждения, который повысит производительность смартфона. Таким образом компания решит проблему сброса частот процессором при нагреве до определённого уровня.
В патенте, озаглавленном как «Смарт-чехол для портативного электронного устройства», не уточняется, каким именно образом чехол будет помогать охлаждению. Обычно пассивное охлаждение предполагает наличие радиатора, но в данном случае такое решение вряд ли применимо.
Помимо этого в патенте Apple предлагает встроить в чехол магниты, которые будут создавать магнитное поле, определяемое встроенным в смартфон датчиком Холла. Таким образом телефон поймёт, что к нему подключён охлаждающий чехол и не будет снижать частоты при нагреве. Кроме того, Apple рассматривает возможность распознавания разных типов охлаждающих чехлов, что позволит iPhone изменять пороговую рабочую температуру в зависимости от используемого аксессуара. Также рассматривается возможность идентификации охлаждающего чехла с помощью NFC.
Apple еженедельно подаёт множество патентных заявок, однако это не означает, что все описанные в них устройства будут выпущены на рынок. Тем не менее, описанный чехол не выглядит чем-то экстраординарным и может быть выпущен с применением существующих технологий. Большинство пользователей iPhone и так облачают свои смартфоны в защитный чехол, а повышение производительности может стать для них приятным бонусом.
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